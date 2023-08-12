Bulgaristan'da kaybolan genç hafızın cenazesi memleketinde defnedildi

Bulgaristan'ın Varna şehrinde serinlemek için girdiği denizde akıntıya kapılıp kaybolan ve 6 gün sonra cansız bedeni bulunan genç, memleketi Aksaray'da son yolculuğuna uğurlandı. Hafız olduğu öğrenilen gencin cenaze namazını imam olan babası kıldırdı.

Olay, 5 Ağustos Cumartesi günü Bulgaristan'ın Varna kentinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, imam olan babasının görev yaptığı Bulgaristan'da ailesiyle birlikte yaşayan hafız Halil İbrahim Yeşilyurt (23), arkadaşları ile Karadeniz sahilinde denize girdi. Denizde yüzdüğü esnada bir anda akıntıya kapılan genç, bir süre sonra gözden kayboldu. Halil İbrahim Yeşilyurt'un akıntıya kapıldığını fark eden arkadaşları, durumu Bulgaristan polisine bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen Bulgar polisi hem denizde hem de sahil kıyısında genç hafızı bulmak için çalışma başlattı. İmam olan baba Ahmet Yeşilyurt'un görev yaptığı Rusçuk Bölge Müftülüğü ise durumu Türkiye Cumhuriyeti Diyanet İşleri Başkanlığına bildirdi. Genç hafızın cansız bedeni 6 gün sonra Karadeniz kıyılarında Bulgar polisi tarafından bulundu. Yapılan otopsinin ardından gencin cenazesi memleketi Aksaray'a getirildi. Yeşilyurt için öğle namazını müteakip Somuncu Baba Külliyesi'nde cenaze namazı kılındı. İmam-hatip olan Ahmet Yeşilyurt, külliyedeki cenazede hafız oğlu için en acı görevini yaptı. Hafız oğlu için alınan helalliğin ardından cenaze namazını kıldıran imam babayı meslektaşları ve yakınları teselli etti.

Yeşilyurt'un cenazesi, namazın ardından Ervah Kabristanlığı'na defnedildi. - AKSARAY