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BUDO seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi

BUDO seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi
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Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamaya göre, İstanbul ile Bursa arasında işletilen deniz otobüslerinin yarınki 8 seferi, olumsuz hava koşulları nedeniyle gerçekleştirilemeyecek.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılması planlanan 8 Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) seferinin iptal edildiği açıklandı.

Bursa Büyükşehir Belediyesince İstanbul ile Bursa arasında işletilen deniz otobüslerinin yarınki 8 seferi, olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.

İPTAL EDİLEN SEFERLER DE AÇIKLANDI

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) internet sitesindeki duyuruya göre, 07.00'deki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08.00'deki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 09.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), 10.00'daki Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 11.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) ve İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas) ile 12.55'teki Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

Haberler.com / Serhat Yılmaz - Yaşam
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