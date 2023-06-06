Bucak'ta uçamayan yavru karga yuvasına döndürüldü

BURDUR'un Bucak ilçesinde, uçamayan yavru kargayı yuvasına döndürmek için çevredekiler seferber oldu. Yavrunun ebeveynleri ise hayvana yaklaşanları üzerlerine doğru uçarak, uzaklaştırmaya çalıştı. Uzun uğraş sonucu yavrunun bir ağacın üzerine bırakılabildiği anlar kameraya yansıdı.

BURDUR'un Bucak ilçesinde, uçamayan yavru kargayı yuvasına döndürmek için çevredekiler seferber oldu. Yavrunun ebeveynleri ise hayvana yaklaşanları üzerlerine doğru uçarak, uzaklaştırmaya çalıştı. Uzun uğraş sonucu yavrunun bir ağacın üzerine bırakılabildiği anlar kameraya yansıdı.

Bucak Kaymakamlığı Parkı'ndaki ağaçlarda yuvasını terk eden yavru karga, uçmayı başaramayınca düştü. Çevredekiler, yavruyu yakalayıp yuvasına bırakmak için seferber oldu. Ebeveyn kargalar ise yavruyu yakalamaya çalışanların üzerine doğru uçarak uzaklaştırmaya çalıştı. Çevredekiler uzun süre yavruyu yakalamaya, ebeveynler ise yaklaşanları uzaklaştırmaya uğraştı. Yavru karga uzun çabalar sonucu yakalanarak bir ağacın üzerine bırakılabildi. Çevredekilerin yavruyu yakalama çabaları, kargaların ise onları uzaklaştırma çalışması kameraya yansıdı.

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