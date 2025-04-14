'Bu ödüller daha çok çalışmamız için teşvik edici'

Kent&Başkan Dergisi tarafından gerçekleştirilen ve tüm Türkiye'yi kapsayan online anket sonuçlarına göre ödül almaya hak kazanan belediye başkanları, 12 Nisan'da Kayseri'de düzenlenen Kent & Başkan 2025 Ödül Töreni'nde buluştu.

Kayseri Milletvekili ve Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Türkiye İnternet Gazetecileri Derneği (TİGAD) Yönetim Kurulu Üyeleri ve çok sayıda davetlinin katıldığı tören, yerel yönetimlerin başarılı projelerle öne çıkan isimlerini ödüllendirdi.

"ÖNÜMÜZDEKİ YIL DA BU RÖPORTAJI YAPACAĞIZ"

Törende ödülünü alan Elazığ'ın Baskil İlçesi Belediye Başkanı Tuncer Turus, Haberler.com'a özel açıklamalarda bulundu. Aldıkları ödülün, hizmet motivasyonlarını artırdığını belirten Başkan Turus, şu ifadeleri kullandı:

"Bu ödüller bizi daha çok çalışmaya teşvik ediyor. Onlarca projemiz var ve hepsini hayata geçirmek için yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Muhtemelen önümüzdeki yıl da bu röportajı tekrar yapacağız."

Başkan Turus'un açıklamaları, Baskil Belediyesi'nin önümüzdeki dönemde hayata geçirmeyi planladığı projelerle adından söz ettireceğinin sinyallerini verdi.