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Minibüs şoföründen yolculara sosyal medya yasağı

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Erzurum'da minibüs sürücüsü Rıdvan Yakut, yolculara aracında sosyal medya videoları izlemeyi ve yüksek sesle müzik dinlemeyi yasakladı. Yasağın yazılı olduğu tabelayı aracına asan Yakut, "Konsantrasyonumu bozuyordu. Kazaya sebep verme riski vardı." dedi.

Erzurum merkez ve Palandöken ilçesi arasında minibüsle yolcu taşımacılığı yapan Rıdvan Yakut, aracına binenleri şaşırtan bir karar aldı. Yakut, konsantrasyonunu bozduğu gerekçesiyle yolcuların minibüs içerisinde sosyal medya videoları izlemesini ve yüksek sesle müzik dinlemesini yasakladı.

"KONSANTRASYONUMU BOZUYORDU"

Yakut, aracının ön camına "Şoför yanında sosyal medya, TikTok videoları izlemek yasaktır" yazılı bir tabela astı. Seslerin dikkatini dağıttığını belirten Yakut, "Yanımda oturan yolcu sosyal medyadan video açınca ses ve görüntü dikkatimi çekiyordu. Yüksek sesle müzik dinleyip görüntü izlenmesi araç sürerken konsantrasyonumu bozuyordu. Kazaya sebep verme riski vardı. Ben de aracıma böyle bir yazı asma gereği duydum." dedi.

"KİMSE İTİRAZ ETMEDİ"

Yolcuların yasağa uyduğunu ve kendisine destek olduğunu söyleyen Yakut, "Kimse itiraz etmedi. Yazı da işime yaradı. Artık sürücü koltuğunun yanına oturanlar sosyal medya kullanmıyor. Araç içerisinde kullananlar da kulaklık takarak müzik dinleyip, görüntü izliyor." diye konuştu.

Minibüs şoföründen yolculara sosyal medya yasağı

MESLEKTAŞLARINDAN DESTEK GELDİ

Yakut'un sosyal medya yasağına destek veren şoförlerden Mehmet Emin Çakıroğlu, "Sosyal medya çok güzel ama araç içinde şoför yanına oturup yüksek sesle izlendiğinde konsantrasyonumuz bozuluyor." dedi.

"KAZAYA SEBEBİYET VEREBİLİR"

Iğdır Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sait Yıldırım, minibüs şoförü Yakut'un uygulamasının önemli ve manidar olduğunu belirtti. Telefonla sosyal medya uygulamasını kullananlar yüzünden zaman zaman yürümekte bile zorlanıldığını ifade eden Yıldırım, şunları söyledi:

"Erzurum'da sosyal medya uygulamasıyla ilgili karşılaştığımız bu uygulama çok önemli ve anlamlı. Son zamanlarda dünyada birçok ülkede TikTok kullanmanın zararları ve hatta yasaklanması söz konusu iken minibüs sürücüsü arkadaşımızın bu uygulaması örnek oldu. Çünkü toplu taşıma araçlarında yolcuların herhangi bir davranış ve ses çıkarması özellikle sürücülerin yanında oturanların yapacağı şey kazaya sebebiyet verebilir. Bu artık bir bağımlılık olarak karımıza çıkıyor. İnsanlarımız yolda yürürken bile telefonla sosyal medya kullandıkları için yürürken bile zorlanıyoruz. Sürücü arkadaşın bu tepkisini normal sembolik ve manidar olarak değerlendirmek gerekiyor."

Minibüs şoföründen yolculara sosyal medya yasağı
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekim Devrim Manduz - Yaşam
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Yorumlar (7)

Haber Yorumlarısade vatandaş:

boş iş yoluna işine baksın ben tramvayda seyahat ederken onlarca insanı kullanırken gördüm hiç çıt bile çıkmıyordu çünki çoğu kulaklıkla kullanıyor zaten kullanılanı beri millet sohbeti kesti ses çıkmıyor eskiden yasaklanmadan önce teyp çalıp milleti rahatsız ederlerken dikkatleri dağılmıyordu

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Haber YorumlarıHesap kullanıcısı null:

Bence Haklı biri müzik dinlemeyi seviyor minibüste diye rahatsız olanları da düşünmek gerek evet dikkat dağıtıyor araba sürerken çok doğru

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Haber YorumlarıHakan Arslanoglu:

Dolmuşçu yazısı, Üzerime kimse gelmesin zaten dolmuşum..

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Haber YorumlarıGüray Dilli:

Yolcuları atarlama yerine kulaklık takarsa kimse zarar görmez

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Haber YorumlarıHesap kullanıcısı null:

Güray Dilli Adam zaten dikkatinin dağıldığını anlatıyor oyüzden yasak koymuş kulaklık takınca dikkati dağılmıyor mu yani

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Haber Yorumlarımardinli yiğit:

Şoför dediğin kendi kafasına göre kural koyamaz, o kuralları Devlet koyar Devlet.. senin kosırasyonun hemen bozuluyorsa git kendine başka bir iş bul !!

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