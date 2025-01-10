Minibüs şoföründen yolculara sosyal medya yasağı

Erzurum merkez ve Palandöken ilçesi arasında minibüsle yolcu taşımacılığı yapan Rıdvan Yakut, aracına binenleri şaşırtan bir karar aldı. Yakut, konsantrasyonunu bozduğu gerekçesiyle yolcuların minibüs içerisinde sosyal medya videoları izlemesini ve yüksek sesle müzik dinlemesini yasakladı.

"KONSANTRASYONUMU BOZUYORDU"

Yakut, aracının ön camına "Şoför yanında sosyal medya, TikTok videoları izlemek yasaktır" yazılı bir tabela astı. Seslerin dikkatini dağıttığını belirten Yakut, "Yanımda oturan yolcu sosyal medyadan video açınca ses ve görüntü dikkatimi çekiyordu. Yüksek sesle müzik dinleyip görüntü izlenmesi araç sürerken konsantrasyonumu bozuyordu. Kazaya sebep verme riski vardı. Ben de aracıma böyle bir yazı asma gereği duydum." dedi.

"KİMSE İTİRAZ ETMEDİ"

Yolcuların yasağa uyduğunu ve kendisine destek olduğunu söyleyen Yakut, "Kimse itiraz etmedi. Yazı da işime yaradı. Artık sürücü koltuğunun yanına oturanlar sosyal medya kullanmıyor. Araç içerisinde kullananlar da kulaklık takarak müzik dinleyip, görüntü izliyor." diye konuştu.

MESLEKTAŞLARINDAN DESTEK GELDİ

Yakut'un sosyal medya yasağına destek veren şoförlerden Mehmet Emin Çakıroğlu, "Sosyal medya çok güzel ama araç içinde şoför yanına oturup yüksek sesle izlendiğinde konsantrasyonumuz bozuluyor." dedi.

"KAZAYA SEBEBİYET VEREBİLİR"

Iğdır Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sait Yıldırım, minibüs şoförü Yakut'un uygulamasının önemli ve manidar olduğunu belirtti. Telefonla sosyal medya uygulamasını kullananlar yüzünden zaman zaman yürümekte bile zorlanıldığını ifade eden Yıldırım, şunları söyledi:

"Erzurum'da sosyal medya uygulamasıyla ilgili karşılaştığımız bu uygulama çok önemli ve anlamlı. Son zamanlarda dünyada birçok ülkede TikTok kullanmanın zararları ve hatta yasaklanması söz konusu iken minibüs sürücüsü arkadaşımızın bu uygulaması örnek oldu. Çünkü toplu taşıma araçlarında yolcuların herhangi bir davranış ve ses çıkarması özellikle sürücülerin yanında oturanların yapacağı şey kazaya sebebiyet verebilir. Bu artık bir bağımlılık olarak karımıza çıkıyor. İnsanlarımız yolda yürürken bile telefonla sosyal medya kullandıkları için yürürken bile zorlanıyoruz. Sürücü arkadaşın bu tepkisini normal sembolik ve manidar olarak değerlendirmek gerekiyor."