Dijital ürünlerle çok zaman geçiren aileler, Niğde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nün organize ettiği Güçlü Aile Dijital Detoks Kampı ile teknolojiden uzak, doğayla iç içe 2 gün geçirdi.

Bu kampa telefon ve tablet giremiyor

NİĞDE - Dijital ürünlerle çok zaman geçiren aileler, Niğde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nün organize ettiği Güçlü Aile Dijital Detoks Kampı ile teknolojiden uzak, doğayla iç içe 2 gün geçirdi.

"Doğayla Bağlan, Anı Yakala" temasıyla gerçekleştirilen Güçlü Aile Dijital Detoks Kampı, Niğde'nin Çamardı İlçesi'ne bağlı Demirkazık Kamp Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirildi. Kampta, ellerindeki telefonu teslim eden çocuklar ve ebeveynlerin, 2 gün süreyle internet ve telefon olmadan keyifli vakit geçirmesi, sosyalleşmesi ve çeşitli faaliyetlere katılarak yaşamdan zevk alması hedeflendi. Kendileri yada çocukları dijital bağımlı ailelerin her türlü teknolojik aletten arındırılarak dijital bağımlıktan uzak tutulmasının hedeflendiği kampta çeşitli atölyeler düzenlendi. Takım oyunları, doğa yürüyüşü, resim yapma, nefes egzersizi, teleskopla gökyüzünü gözlemleme, fidan dikimi, canlı müzik gibi aktivitelerin aynı sıra aileler için, dijital bağımsızlık, çocukların mahremiyet algısını ve şuurunu koruma, aile içi iletişimi güçlendirme konularında farkındalık söyleşileri de yapıldı.

"Geleneksel hale gelmesini hedefliyoruz"

Yapılan kampın geleneksel hale gelmesini hedeflediklerini söyleyen Niğde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Umut Zeybek, programın sürdürülebilir olmasına dikkati çekerek, "YEDAM, Halk Sağlığı ve aile danışmanlığı verdiğimiz yada koruyucu ailelerimizden belirlenen 10 ailemize yönelik gerçekleştirdiğimiz bir organizasyon. 10 ailemiz eve geldiklerinde ellerine telefonları sıklıkla alan, çocukları ise tabletlerle devamlı uğraşan ailelerimiz. 2 Gün boyunca ailelerimizden telefonlarını aldık ve birçok organizasyonla onları buluşturduk. Tanışma atölyesi, boyama, fidan dikimi gerçekleştirdik. Demirkazık Köyü'nde 100 tane fidanı toprakla buluşturduk. Dijital bağımlılıktan uzak durmak, dijital mecranın güvenliği konularında yapılan söyleşilerle ailelerimiz ve çocuklarımızı şuurlandırdık. Program bittikten sonra sürdürebilirliği sağlamak adına ailelerimize evlerinde çocukları ile beraber oynayabilecekleri oyunları öğrettik" diye konuştu.

"Kampta eksikliklerimi fark ettim"

Kamp sayesinde bazı konularda eksiklikleri olduğunu fark ettiğini belirten Özgecan Özbek de, "Telefonları bıraktık ve çok güzel vakit geçiriyoruz, doğayla beraberiz, sohbet etme imkanı buluyoruz, çocuklar mutlu. Bazı şeylerde eksiklerimiz olduğunu biz de fark ettik. Mesela akşamları telefonda fazla vakit geçiriyorduk bunu süreye bağlayalım dedik. Telefona, teknolojiye ayıracağımız vakti çocuklara ayırırsak çok daha güzel olacağına ben de eminim" dedi.

"Çocuklarım asıl görevlerini yerine getirmekte zorlanıyor"

Teknoloji bağımlısı çocuklarının asıl görevlerini yerine getirmekte zorlandığını aktaran Mehtap Andıç ise, "2 tane çocuğum var, ikisi de telefona bağımlı diyebilirim. Oyun oynuyorlar, video seyrediyorlar ve derslerinin başına geçirmekte zorlanıyorum. O kadar bağımlılar ki asıl görevleri olan ders çalışmayı, hobilerini yapmayı erteliyor. Bu tarz etkinliklerin daha da sık olmasını isteriz, çok faydalı" diye konuştu.

Gün boyunca birbirinden farklı oyunlar oynayan, arkadaşlıklar edinen çocuklar ise teknolojiden uzak keyifli vakit geçirdiklerini anlattılar. Yapılan dijital detoks kampının geleneksel hale gelmesi planlanıyor.