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Boztram güzergahındaki elektrik direkleri ahşap kaplamalar ile kaplanıyor

Yaşam Haberleri

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Boztram güzergahındaki elektrik direkleri, Bozüyük Belediyesi marangoz atölyesinde üretilen ahşap kaplamalar ile kaplanıyor. Bu sayede tramvay istasyonlarındaki banklarda kullanılan ahşap detaylara uyumlu bir görünüm elde ediliyor.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Boztram güzergahındaki elektrik direkleri Bozüyük Belediyesi bünyesindeki marangoz atölyesinde üretilen ve dekoratif bir görünüm sağlayan ahşap kaplamalar ile kaplanıyor.

Adliye binasından başlayan 20 İstasyon ve 12 kilometre hat uzunluğuna sahip Raylı Sistem Nostaljik Tramvay projesinin kısa bir süre içerisinde faaliyete geçmesi planlanıyor. Yapılan kaplama çalışması ile elektrik direkleri tramvay istasyonlarındaki banklarda kullanılan ahşap detaylara uyumlu olacak şekilde metal görünümlerinden kurtarılarak estetik bir görünüme kavuşturuluyor. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam

Bozüyük Belediyesi Bilecik Dekorasyon Yaşam Haberler

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