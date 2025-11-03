Böyle bir şey mümkün mü? Türkiye'de çekildiği söylenen bu görüntü tartışma yarattı

Türkiye'de bir vatandaşın derede altın ararken çekilen görüntüsü sosyal medyada gündem oldu. abah saatlerinden öğlene kadar çalıştığını belirten adam, günün sonunda 1,70 gram altın bulduğunu söyledi. Elde ettiği sonucu kameraya gösteren adam, "Bugünlük bu kadar, Allah bereket versin" ifadeleriyle kazancından memnuniyetini dile getirdi.

BİRÇOK KİŞİ İNANDIRICI BULMADI

Kısa sürede gündem olan görüntünün altına "Yalan! Her türlü teçhizat ile hiçbir şey yakalamadım", "Dolandırıcılıkta bugün", "Buna inanıyor mu insanlar?", "İnanan var mı?" şeklinde yorumlar yapıldı.