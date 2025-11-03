Haberler

Böyle bir şey mümkün mü? Türkiye'de çekildiği söylenen bu görüntü tartışma yarattı

Güncelleme:
Bir vatandaşın derede altın ararken 1,70 gram bulduğunu söylediği görüntüler sosyal medyada gündem oldu. "Bugünlük bu kadar, Allah bereket versin" diyen adamın videosu kısa sürede yayılırken, birçok kullanıcı görüntüleri inandırıcı bulmadı ve "Yalan, dolandırıcılık" yorumları yaptı.

  • Türkiye'de bir vatandaşın derede altın aradığı görüntü sosyal medyada gündem oldu.
  • Vatandaş gün sonunda 1,70 gram altın bulduğunu söyledi.
  • Sosyal medya kullanıcıları görüntünün inandırıcı olmadığını belirtti.

Türkiye'de bir vatandaşın derede altın ararken çekilen görüntüsü sosyal medyada gündem oldu. abah saatlerinden öğlene kadar çalıştığını belirten adam, günün sonunda 1,70 gram altın bulduğunu söyledi. Elde ettiği sonucu kameraya gösteren adam, "Bugünlük bu kadar, Allah bereket versin" ifadeleriyle kazancından memnuniyetini dile getirdi.

BİRÇOK KİŞİ İNANDIRICI BULMADI

Kısa sürede gündem olan görüntünün altına "Yalan! Her türlü teçhizat ile hiçbir şey yakalamadım", "Dolandırıcılıkta bugün", "Buna inanıyor mu insanlar?", "İnanan var mı?" şeklinde yorumlar yapıldı.

Enflasyon ekim ayında yüzde 2,55 arttı, yıllık bazda yüzde 32,87 oldu

Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı
Yorumlar (4)

Haber YorumlarıR S:

Ceza evleri ve mezarlıklar , böyle haberlere inanıp kısa yoldan çalışmadan köşe dönmeye çalışanlarla dolu. Bedava peynir fare kapanında var. Anlayın artık.

Yorum Beğen28
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarızargana:

o kadar basit olaydı dağda çobanlar her gün 10 ar gram bulsa bir senede zengin olurlardı

Yorum Beğen12
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıalperen84:

Adam kesinlikle doğru söylemiş. Kolay değil fakat imkansız da değil. arayan herzaman bulamasa bile bulanlar hep arayanlardır!!!

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıErhn Dndr:

yalan değil eskiden insanlar dere kenarlarına altın tuzakları kurardı koyun postları koyardı ki dağlardan gelen mikron nabit altınları yakalamak için.şimdi savak ve motorlu pompa ile bu işlemi yapan insanlar var.dere kenarlarında anakaya ve ağaç köklerinin dibinde birikirler onun için en az 1 veya 1,5 metre kazmak gerekiyor.zahmetli ve sabredilmesi gereken bir iştir..bu işi yapmak için işinizi gücünü bırakmayın çünki her derede olmuyor iyice araştırmak gerekiyor.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
