Bostancı Köyü’nden İlk Mısır Şenliği

ŞIRNAK'ın Silopi ilçesine bağlı Bostancı köyünde öğrenciler için ilk kez 'Mısır Şenliği' düzenlendi.

Silopi ilçesine bağlı Bostancı köyündeki Bostancı İlk ve Ortaokulu'nda öğrenciler için ilk kez 'Mısır Şenliği' düzenlendi. Öğrencilerin kendi tarlalarından getirdikleri mısırlar, okul bahçesinde kurulan kazanlarda haşlanıp ateş üzerinde közlenerek hazırlandı. Şenliğe İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Bilen, okul idaresi, öğretmenler ve veliler katıldı. Haşlanan mısırlar öğretmenler tarafından öğrencilere ikram edildi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Bilen, "Öğrencilerimizin hazırlamış olduğu etkinliğe katıldık. Amacımız, öğrencilerimizin aileleriyle birlikte ektikleri mısırların hasadını kutlamak. Bu yıl ilk kez yapılan bu etkinliğin bundan sonraki yıllarda geleneksel hale geleceğine inanıyoruz. Öğrencilerimiz ve aileleri, emeklerinin karşılığını burada keyifli bir ortamda paylaşarak güzel zaman geçiriyorlar" dedi. Etkinliğe katılan öğrencilerden Zeynel Özdemir, "Çok eğlendik. Herkes tarlalarından mısır getirdi, büyük kazanlarda kaynattık. Çok güzel bir şenlik oldu" dedi.Bir diğer öğrenci Arin Oflaz ise "Mısırlarımızı haşladık, közledik, birlikte yedik. Çok güzel bir duyguydu. Burada olduğum için çok mutluyum, arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum" diye konuştu.