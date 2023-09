Boşanma Aşamasındaki Eş Tarafından Kaçırılan Bebek Annesine Teslim Edildi

ADANA'da, geçici velayeti boşanma aşamasındaki eşi Beritan Y.'de (26) olan 8 aylık bebeğini kaçıran B.Y. (25), yakalandı. İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen B.Y. serbest bırakılırken, 8 aylık bebek ise annesine teslim edildi.

Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'nde oturan Beritan Y., 2 yıl önce B.Y. ile evlendi. Beritan Y., evliliğinin üzerinden bir süre geçtikten sonra eşinin uyuşturucu kullandığını öğrendi. Davranışları değişen eşinin kendisini aldattığını da öğrenmesi üzerine Beritan Y., evi terk etti. Bir süre sonra eşini uyuşturucudan kurtarmak için barışarak eve dönen Beritan Y., hamile kaldı. Buna rağmen uyuşturucu kullanmaya devam eden eşinden şiddet gördüğü öne sürülen Beritan Y., bir kez daha evi terk etti. Beritan Y., 8 ay önce 'Umut' ismini verdiği erkek bebeğini dünyaya getirdi. Bebeğinin kendisinden olmadığını iddia eden B.Y., boşanma davası açtı. Dava sürerken yapılan DNA testinde bebeğin babasının B.Y. olduğu belirlenirken, velayeti de geçici olarak anneye verildi. B.Y., iddiaya göre, 6 gün önce kısa süreliğine aldığı oğlunu geri getirmedi. Beritan Y.'nin şikayeti üzerine polis çalışma başlattı.

BEBEK ANNEYE TESLİM EDİLDİ, BABA SERBEST

DHA'nın haberinin ardından harekete geçen polis ekipleri, B.Y.'yi gözaltına aldı. Ekipler 8 aylık bebeği annesine teslim etti. B.Y. ise işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

'MERMİ VİDEOLARI GÖNDERİP TEHDİT EDİYOR'

Suç duyurusunda bulunan Beritan Y., "Eşim madde bağımlısı olduğu için halüsinasyonlar görüyor, kafasında sürekli bir şeyler kuruyor. Bebeği kaçırmadan önce de sürekli evime gelip 'Öleceksiniz' diye tehditler savuruyordu. Daha önceden de kaçırma girişimleri var. Sadece benim ve ailemin değil, çıkardığı olaylar yüzünden mahallenin de huzurunu kaçırıyor. Çok sayıda şikayetim var. Defalarca uzaklaştırma kararı verildi. Bir kere tedbiren cezaevine gönderildi ama tehdit ve şiddetten vazgeçmedi. Ailesinden destek istedim ama ailesi de oğullarını korudu, arkamda durmadı. Hala mermi videoları gönderip mesaj atarak tehdit ediyor. Oğlumuza zarar vermesinden korkuyorum. 8 tane şikayet dilekçem var. Ben öldükten sonra mı bir işlem yapılmaya başlanacak? Çocuğum onunla olduğu için aşırı derecede endişeliyim. Çünkü, sosyal mecra üzerinden 'ikimizin ölümü senin elinden olacak' şeklinde bir yazının olduğu karanlık bir görsel paylaştı" diye konuştu.

Beritan Y.'nin aynı zamanda komşusu olan yengesi Vildan Özgü ise "Eşi buraya her geldiğinde olay çıkarıyor. 5 yaşında çocuğum bu olaylardan etkilendiği için 'Bu evde yatamıyorum, artık sıkıldım' diyor. Daha 5 yaşında olan bir çocuk normalde bu cümleleri söyler mi?" diye konuştu.