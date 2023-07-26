Bolu'nun Mengen ilçesinde 1. Gökçesu Yaz Şenliği düzenlendi

Bolu'nun Mengen ilçesine bağlı Gökçesu beldesinde, Gökçesu Belediye Başkanlığı tarafından düzenlenen 1. Gökçesu Yaz Şenliği yapıldı. Şenliğe, Mengen, Gökçesu ve köylerinden çok sayıda kişi katıldı. Etkinlikte yöresel yiyecek ve ürünlerin yer aldığı stantlar açıldı ve 2 bin kişilik yemek ikramı yapıldı. Bolulu sanatçı Ramazan Çelik de konser verdi. Gökçesu Belediye Başkanı Vahit Aydın, gelecek yıllarda şenliğin daha farklı etkinliklerle düzenleneceğini belirtti.