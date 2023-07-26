Bolu'nun Mengen ilçesinde 1. Gökçesu Yaz Şenliği düzenlendi
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Bolu'nun Mengen ilçesine bağlı Gökçesu beldesinde, Gökçesu Belediye Başkanlığı tarafından düzenlenen 1. Gökçesu Yaz Şenliği yapıldı. Şenliğe, Mengen, Gökçesu ve köylerinden çok sayıda kişi katıldı. Etkinlikte yöresel yiyecek ve ürünlerin yer aldığı stantlar açıldı ve 2 bin kişilik yemek ikramı yapıldı. Bolulu sanatçı Ramazan Çelik de konser verdi. Gökçesu Belediye Başkanı Vahit Aydın, gelecek yıllarda şenliğin daha farklı etkinliklerle düzenleneceğini belirtti.
Bolu'nun Mengen ilçesine bağlı Gökçesu beldesinde "1. Gökçesu Yaz Şenliği" yapıldı.
Gökçesu Belediye Başkanlığınca bu sene ilki düzenlenen yaz şenliğine, Mengen, Gökçesu ve köylerinden çok sayıda kişi katıldı.
Belde meydanında düzenlenen etkinlikte, yöresel yiyecek ve ürünlerin yer aldığı stantlar açıldı.
Şenlikte 2 bin kişilik yemek ikramı yapıldı, Bolulu sanatçı Ramazan Çelik konser verdi.
Gökçesu Belediye Başkanı Vahit Aydın, bu sene ilki düzenlenen şenliğin bundan sonraki yıllarda çok daha farklı etkinliklerle yapılmasının planlandığını bildirdi.