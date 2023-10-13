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Bolu Dağı'nda Sis Etkili Oldu

Türkiye'nin önemli güzergahlarından D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde sis etkili oldu. Sis nedeniyle Bolu kesiminde Abant Kavşağı, Elmalık, Bolu Dağı Polisevi ve Karanlıkdere mevkilerinde görüş mesafesi azaldı. Bölgede görev yapan polis ve Karayolları ekipleri, sürücüleri hız ve yakın takip yapmamaları konusunda uyardı. Sis, D-100 kara yolunun Bolu kent merkezi kesiminde de etkisini gösterdi.