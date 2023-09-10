Bolu'da tıra arkadan çarpan otomobilde 6 kişi yaralandı

Bolu'nun Dörtdivan ilçesinde, arıza yapan tıra arkadan çarpan otomobildeki 4'ü çocuk 6 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Deveciler mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fazlı A. yönetimindeki 06 LJD 76 plakalı otomobil, Dörtdivan-Gerede yolu üzerinde arıza sebebiyle yolun kenarında park halinde bulunan S.Ö. idaresindeki 14 EV 621 plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil sürücüsü ile araçta bulunan aynı aileden Ayşe A. ve 4 çocuk yaralandı. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan Ayşe A. sağlık ekipleri tarafından Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, sürücü ile çocuklar ise Gerede Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. - BOLU