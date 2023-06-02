Üye Girişi
28 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Bolu'da Elektrik Akımına Kapılan Genç Hayatını Kaybetti

Bolu'da Elektrik Akımına Kapılan Genç Hayatını Kaybetti

Yaşam Haberleri

Bolu'da traktör firmasının panosunu takarken elektrik akımına kapılan Oğuzhan Temur (24) hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

HIZIR İLYAS YILDIRIM

Bolu'da traktör firmasının panosunu takarken elektrik akımına kapılan Oğuzhan Temur (24) hayatını kaybetti.

Bolu merkeze bağlı Kuruçay Mahallesi'nde bir traktör firmasının elektrikli panosunu takmak isteyen Oğuzhan Temur (24) elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 ekipleri Temur'a ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ambulansla Köroğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Temur yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: ANKA / Yaşam

Bolu Yaşam Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title