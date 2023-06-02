Bolu'da Elektrik Akımına Kapılan Genç Hayatını Kaybetti

HIZIR İLYAS YILDIRIM

Bolu'da traktör firmasının panosunu takarken elektrik akımına kapılan Oğuzhan Temur (24) hayatını kaybetti.

Bolu merkeze bağlı Kuruçay Mahallesi'nde bir traktör firmasının elektrikli panosunu takmak isteyen Oğuzhan Temur (24) elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 ekipleri Temur'a ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ambulansla Köroğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Temur yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.