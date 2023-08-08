Boğulma Tehlikesi Geçiren Şahıs Vatandaşlar Tarafından Kurtarıldı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Filyos Beldesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren bir kişi, vatandaşlar tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Olayın ardından sağlık durumu iyi olan kişi tedavi altına alındı.