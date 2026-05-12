Sapanca'da Havuzda Boğulan Elif Nur Olgun Toprağa Verildi
Sakarya'nın Sapanca ilçesinde otel havuzunda boğulma tehlikesi geçiren ve hastanede yaşamını yitiren Elif Nur Olgun'un cenazesi, Çankırı'da defnedildi. Ailesi ve yakınları cenaze törenine katıldı.
Sakarya'nın Sapanca ilçesinde, konakladığı otelin havuzunda boğulma tehlikesi geçirip, kaldırıldığı hastanede yaşamını yiyiten Elif Nur Olgun'un (35) cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından son yolculuğuna uğurlanmak üzere Çankırı'ya getirildi. Çankırı Sultan Süleyman Camisi'nde ikindi vakti düzenlenen cenazeye Olgun'un ailesi ve yakınları katıldı. Cenaze, Sarıbaba Aile Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Ramazan SARICI/ÇANKIRI,