Bodrum'da Yıldırım Kaynaklı Trafo Yangınları Söndürüldü

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşanan şiddetli yağışlar sırasında yıldırım düşmesi sonucu Gölköy ve Gündoğan mahallelerindeki 3 ayrı trafoda yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangınlar söndürüldü, ancak bazı ev ve otellerde elektronik eşyalarda hasar meydana geldi.