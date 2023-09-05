Bodrum'da Yıldırım Kaynaklı Trafo Yangınları Söndürüldü
Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşanan şiddetli yağışlar sırasında yıldırım düşmesi sonucu Gölköy ve Gündoğan mahallelerindeki 3 ayrı trafoda yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangınlar söndürüldü, ancak bazı ev ve otellerde elektronik eşyalarda hasar meydana geldi.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde yıldırım kaynaklı trafo yangınları itfaiye ekiplerince söndürüldü.
İlçede zaman zaman etkili olan yağış sırasında yıldırım düşmesi sonucu Gölköy ve Gündoğan mahallelerindeki farklı noktalardaki 3 ayrı trafoda yangın çıktı.
Bölgeye giden itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangınlar söndürüldü.
Vatandaşların da yangın söndürme tüpleriyle müdahale etmeye çalıştığı yangın, cep telefonu kameralarınca da görüntülendi.
Yangınlar nedeniyle bölgede bazı ev ve otellerdeki elektronik eşyalarda hasar meydana geldiği öğrenildi.