Bodrum'da Köpek Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir otomobilin çarptığı müzik öğretmeni Pınar Kurtoğlu'nun sahiplenip 'Çinko' ismini verdiği köpek, tedavi edilemeyerek hayatını kaybetti. Olay sonrası Kurtoğlu, sürücüden şikayetçi oldu ve kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde müzik öğretmeni Pınar Kurtoğlu'nun 12 yıl önce sahiplendiği ve otomobilin çarptığı 'Çinko' isimli köpek öldü. Kurtoğlu sürücüden şikayetçi olurken, kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 17 Temmuz'da Yalıkavak Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, İ.Ö. yönetimindeki 07 AAH 95 plakalı otomobil, müzik öğretmeni Pınar Kurtoğlu'nun 12 yıl önce sahiplenip, 'Çinko' ismini verdiği köpeğe çarptı. Bir süre kaza yerinde bekleyen İ.Ö., Çinko'ya yardım etmeden bölgeden uzaklaştı. Çinko'nun yaralandığını gören Kurtoğlu, veterinere götürdü. Veterinerde tedavisi süren Çinko, 29 Temmuz'da hayatını kaybetti. Kurtoğlu sürücü hakkında şikayetçi olurken, kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, köpeğe çarpan otomobilin bir süre bölgeden ayrıldığı görülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
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