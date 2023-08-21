Bodrum Belediyesi Türk Bayrağı Asıyor

Bodrum Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Cumhuriyet'in 100. yıl etkinlikleri kapsamında koylara ve adalara Türk bayrağı asıyor. Ekipler, Yassı Ada'dan başlayarak birçok ada ve koya bayrak direkleri dikerek Türk bayrakları dalgalandırıyor. Çalışmalar gelecek günlerde de devam edecek.

Bodrum Belediyesi ekipleri, yaklaşan 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Cumhuriyet'in 100. yıl etkinlikleri kapsamında koylara ve adalara Türk bayrağı asıyor.

Bodrum açıklarında bulunan adalar ile koylara bayrak direkleri dikerek Türk bayrakları asan ekipler çalışmalarına ilk olarak Yassı Ada'dan başladı. 14 Ağustos Pazartesi günü başlayan çalışmalarla şu ana kadar Adaboğazı (Akvaryum Koyu) iç ve dışı ada ile Adaboğazı Burnu, Çelebi Adası, Haremtan Koyu ve Karaada Yassı Ada, Karaada Fener Burnu, Karaada Yarlı Koy'a direkler dikilerek Türk bayrakları dalgalandırıldı.

Belediye ekipleri, gelecek günlerde Kargıcak Koyu, Kargı Adası, Orak Adası, Pabuç Burnu, Kissebükü Koyu, Çatal Ada, Çiftlik Eşek Adası, Kızılburun, Sarnıçlı Koy, Mazı Köpek Taşları ile diğer tespit edilen koy ve adalarda da belirli bir plan dahilinde çalışmalarına devam edecek.