Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Toplantılar Düzenliyor

Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, oda ve STK'lar ile istişarelerde bulunmak üzere toplantılar düzenliyor. Temizlik çalışmaları ve çevre sağlığı konularında bilgi alışverişi yapılıyor.

Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü yetkilileri, oda ve STK'lar ile istişarelerde bulunmak üzere toplantı gerçekleştiriyor.

Çevre sağlığı ve temizliği konularında bilgi alışverişi yapmak ve Bodrum'daki temizlik çalışmaları ile ilgili bilgiler vermek, talep ve istekleri dinlemek için Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından Bodrum'da bulunan kurum, kuruluş, Oda ve STK'lar ile toplantılar düzenleniyor.

Toplantıların ilki, esnaflık yapan vatandaşların dilek, istek ve taleplerini dinlemek üzere Bodrum Esnaf ve Sanatkarlar Odası ile yapıldı. Toplantıya Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Yaşar Çelikkan, Bodrum Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Erdoğan Başeğmez, Temizlik İşleri Müdürü Serkan Kanik katıldı.

Görüşmede esnafın mevzuat hükümleri doğrultusunda bulunan yükümlülükleri, çevre ve insan sağlığı açısından vatandaşların üzerine düşen sorumluluklar ile çöplerin toplanması ve taşınması hizmetleri ile ilgili bilgiler paylaşıldı.

Daha temiz bir Bodrum için kurum, kuruluş, Oda ve STK'lar ile toplantılar devam edecek.