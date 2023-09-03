Bitlis'te Dağcılara 'Kadına Şiddete Hayır' Etkinliği

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde Süphan Dağı'na tırmanış için hazırlık yapan dağcılara yönelik 'kadına şiddete hayır' etkinliği düzenlendi. Jandarma ekipleri, dağcılarla bir araya gelerek 'şiddete hayır' işareti yaptı ve broşür dağıttı.