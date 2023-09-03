Bitlis'te Dağcılara 'Kadına Şiddete Hayır' Etkinliği
Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde Süphan Dağı'na tırmanış için hazırlık yapan dağcılara yönelik 'kadına şiddete hayır' etkinliği düzenlendi. Jandarma ekipleri, dağcılarla bir araya gelerek 'şiddete hayır' işareti yaptı ve broşür dağıttı.
Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde Süphan Dağı'na tırmanış için hazırlık yapan dağcılara yönelik 'kadına şiddete hayır' etkinliği yapıldı.
Jandarma ekipleri, Türkiye'nin en yüksek köyü olarak bilinen 2317 rakımlı Kışkılı köyü yakınında tırmanış için hazırlık yapan dağcılarla bir araya geldi. 'Kadına şiddete hayır' konusunda bilgilendirme yaparak broşür dağıtan jandarma ekipleri, dağcılarla birlikte 'şiddete hayır' işareti yaptılar.
Sürpriz bilgilendirme etkinliği karşısında memnuniyetlerini dile getiren dağcılar, jandarma ekiplerine teşekkür ettiler. - BİTLİS