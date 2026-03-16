Bisikletten Düşerken Gidonu Göğsüne Saplanan Ömer Hayatını Kaybetti

1) BİSİKLETTEN DÜŞERKEN GİDONU GÖĞSÜNE SAPLANAN ÖMER HAYATINI KAYBETTİ

ESKİŞEHİR'de bisikletten düşen ve gidonu göğsüne saplanan Ömer Ç. (9), ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, Tepebaşı ilçesine bağlı Zincirlikuyu Mahallesi Çağlayanlar Sokakta meydana geldi. Elektrikli bisikletiyle seyir halinde olan Ömer Ç., yol üstlüdeki otopark rampasından geçerek, savruldu. Kullandığı bisikletinin üzerine düşen Ömer Ç.'nin göğsüne bisikletin gidonu saplandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Ömer Ç., ambulansla Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralanan Ömer Ç., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı