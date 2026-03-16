Bisikletten Düşerken Gidonu Göğsüne Saplanan Ömer Hayatını Kaybetti

Eskişehir'de bisikletten düşen 9 yaşındaki Ömer Ç., gidonu göğsüne saplandıktan sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay hakkında inceleme başlatıldı.

Kaza, Tepebaşı ilçesine bağlı Zincirlikuyu Mahallesi Çağlayanlar Sokakta meydana geldi. Elektrikli bisikletiyle seyir halinde olan Ömer Ç., yol üstlüdeki otopark rampasından geçerek, savruldu. Kullandığı bisikletinin üzerine düşen Ömer Ç.'nin göğsüne bisikletin gidonu saplandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Ömer Ç., ambulansla Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralanan Ömer Ç., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
