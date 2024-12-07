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Bir kadının yıkıldığı an! Aldatıldığını kameradan tesadüfen gördü

Bir kadının yıkıldığı an! Aldatıldığını kameradan tesadüfen gördü
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Sevgilisiyle birlikte tatile çıkan Kayla Gardner isimli bir kadın, erkek arkadaşının bahaneler uydurarak yanından ayrılmasından sonra tesadüfen gemi güvertesini gören kameralardan aldatıldığına şahit oldu.

Sevgilisiyle birlikte tatil yaptığı sırada tesadüfen aldatıldığını öğrenen Kayla Gardner isimli bir kadının o anlarına ilişkin görüntü kısa sürede sosyal medyada viral oldu.

TESADÜFEN KAMERAYA BAKTI, YIKILDI

Bir paylaşım sitesinde yayınlanan görüntüde Kayla Gardner isimli bir kadın, erkek arkadaşının yanından ayrılmasından sonra tesadüfen geminin güvertesini gören güvenlik kameranın kaydettiği görüntüyü görünce büyük bir şok yaşadı.

Bir kadının yıkıldığı an! Aldatıldığını kameradan tesadüfen gördü

ERKEK ARKADAŞINI BAŞKA BİR KADINLA GÖRDÜ

Erkek arkadaşını başka bir kadınla samimi bir şekilde konuşurken gören Gardner, o anları kameradan gergin bir şekilde izledikten sonra büyük bir hışımla odadan çıkarak gitti.

Kaynak: Haberler.com / Yaşam
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