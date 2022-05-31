Bir ilimizde yılandan sonra bu sefer "et yiyen sarıkız" paniği! Boyu 13 santimetreye kadar ulaşıyor, zehri sinsice kana karışıyor - Haberler

Bir ilimizde yılandan sonra bu sefer "et yiyen sarıkız" paniği! Boyu 13 santimetreye kadar ulaşıyor, zehri sinsice kana karışıyor
İhlas Haber Ajansı - Yaşam
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Türkiye'nin çeşitli illerinden yılan paniğinden sonra bu sefer de Elazığ'da "et yiyen sarıkız" paniği yaşanıyor. Boyu 13 santimetreye kadar ulaşan örümcek, zehri nedeniyle korkutuyor.
Baskil ilçesinde vatandaşlar, farklı ve iriliği ile dikkat çeken örümceği fark etti. Vatandaşlar detaylı baktığında örümceğin, halk arasında 'et yiyen örümcek' olarak bilinen etobur sarıkız olduğunu tespit etti. Vatandaşlar cep telefonu ile örümceğin fotoğraflarını çekti.
HAVA SICAKLIĞI ARTINCA ORTAYA ÇIKTI
Hava sıcaklığının mevsim normalleri üzerinde seyretmesiyle birlikte ortaya çıkan örümceğin 13 santimetre uzunluğa kadar ulaşabildiği, zehirli olduğu, özellikle akrep, kertenkele, hatta fare ve kendinden büyük memelilerle bile beslendiği biliniyor.
İhlas Haber Ajansı / Yaşam