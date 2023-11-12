Bingöl'de meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 12 kişi yaralandı. İlk kaza Bingöl-Genç Karayolu'nda, ikinci kaza ise Havalimanı Kavşağında meydana geldi. Yaralılar Bingöl Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Bingöl'de iki ayrı trafik kazası: 12 yaralı

BİNGÖL - Bingöl'de meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 12 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre ilk kaza, Bingöl-Genç Karayolu 49'uncu Tugay Komutanlığı mevkisinde meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen 12 AP 215 plakalı otomobil kontrolden çıkarak refüje çarptı. İkinci kaza ise Havalimanı Kavşağında meydana geldi. Sürücüleri ve plakaları öğrenilmeyen iki otomobil çarpıştı. Haber verilmesi üzerine kazaların yaşandığı bölgelere sağlık ve polis ekipleri gönderildi. İki kazada yaralanan toplamda 12 kişi, tedavi edilmek üzere Bingöl Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Kazalarla ilgili inceleme başlatıldı.