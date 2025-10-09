Haberler

Bingöl'de Başı Sıkışan İnek İtfaiye Ekiplerince Kurtarıldı

Bingöl'ün Genç ilçesinde parkın demir korkulukları arasına başı sıkışan inek, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. Olay, çevredekilerin yardımıyla itfaiye ekiplerine bildirildi.

BİNGÖL'ün Genç ilçesinde parkın demir korkulukları arasına başı sıkışan inek, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Olay, Genç ilçesi Kültür Mahallesi Bingöl Caddesi üzerindeki parkta meydana geldi. Başıboş gezen inek, çimleri yemek için demir korkulukların arasından başını uzattı. Bu sırada sıkıştığını fark eden çevredekiler, Genç Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne haber verdi. Kısa sürede gelen ekipler, demir makasla korkulukları keserek ineği bulunduğu yerden çıkardı. Kurtarılan inek, olayın ardından bölgeden uzaklaştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
