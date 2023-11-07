Bilecik'te Sunta Yüklü Tır Devrildi ve Yangın Çıktı
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Yaşam Haberleri
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, İsmail Kurt yönetimindeki sunta yüklü tırın devrilmesi sonucu yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Sürücü İsmail Kurt'un sağlık durumu iyi.
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde sunta yüklü tırın devrilmesi sonucu yangın çıktı.
İsmail Kurt yönetimindeki 16 CHP 21 plakalı sunta yüklü tır, Bozüyük-Eskişehir kara yolunda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Devrilmesi sonucu çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
112 Acil Sağlık ekiplerince Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırılan Kurt'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Yaşam