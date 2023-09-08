Bilecik'te Kalp Krizi Geçiren İl Seçim İşleri Başkanı Semih Yavuz'un Adı Parka Verildi

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde genel seçimler öncesinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden İl Seçim İşleri Başkanı Av. Semih Yavuz'un anısına bir park yapıldı. Parkın açılışına AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz ve diğer siyasi isimler katıldı.

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde genel seçimler öncesinde geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybeden İl Seçim İşleri Başkanı Av. Semih Yavuz'un adı parka verildi.

Gölpazarı'nın sevilen simalarından Av. Semih Yavuz, 12 Mayıs 2023 tarihinde evinde geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetmişti. Aynı zamanda AK Parti İl Seçim İşleri Başkanı Av. Semih Yavuz adına Gölpazarı Belediye Başkanlığınca İstiklal Mahallesi Arap Dere Caddesi'nde adına bir park yaptırıldı. Parkın açılışına AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Gölpazarı Belediye Başkanı Hayri Süer, Osmaneli Belediye Başkanı Münir Şahin, Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım ve AK Parti Gölpazarı İlçe Başkanı Oktay Karcı ile vatandaşların yoğun ilgisi oldu.

Av. Semih Yavuz abisi emekli Tuğgeneral Selçuk Yavuz emeği geçenlere ve katılanlara teşekkür etti. - BİLECİK