Bilecik Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı, çocuklara kitap hediye etti

Bilecik Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı, Bilecik Belediyesi Türkan Saylan Çocuk Sosyal Tesisleri'nde bir araya geldiği çocuklara kitap hediye etti. Hayvan hakları aktivisti ve yazar Semih İğdegül de çocuklara sokak hayvanları hakkında eğitim verdi.

Bilecik Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı, Bilecik Belediyesi Türkan Saylan Çocuk Sosyal Tesisleri'nde bir araya geldiği çocuklara kitap hediye etti.

Bilecik Kitap Günleri kapsamında kentte ağırlanan hayvan hakları aktivisti ve yazar Semih İğdegül, Türkan Saylan Çocuk Sosyal Tesisleri'nde çocuklara sokak hayvanları hakkında eğitim verdi. Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı da Başkan Yardımcısı Yaşar Külhan ve birim müdürleri ile birlikte düzenlenen eğitime katılarak çocuklarla bir araya geldi.

Çocuklara kitap hediye eden Subaşı, Twitter hesabında yaptığı paylaşımda, "Hayvan hakları aktivisti ve yazar Semih İğdegül, Türkan Saylan Çocuk Sosyal Tesisleri'nde çocuklarımıza sokak hayvanları hakkında eğitim verdi. Çocuklarımızla birlikte çok güzel vakit geçirdik, harika bilgiler edindik. Tüm canlılara hoşgörülü yaklaşalım, tüm canlıları sevelim" dedi.

Subaşı, Gülbahçe Anaokulu'ndaki çocukları da ziyaret ederek öğrencilere hediyeler verdi.