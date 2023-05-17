Biga'da trafik kazası: 2 ölü, 1 yaralı

Çanakkale'nin Biga ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir araç elektrik direğine çarptı. Kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi yaralandı.

ÇANAKKALE'nin Biga ilçesinde, Beytullah Aydemir'in direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobili yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Kazada sürücüyü Aydemir yaralanırken, eşi Gaye Aydemir ile oğlu İsa Aydemir (2), hayatını kaybetti.

Kaza, saat 11.30 sıralarında ilçeye bağlı Türk Bakacak köyünde meydana geldi. Beytullah Aydemir yönetimindeki 10 PN 392 plakalı otomobil yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp, yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbarla bölgeye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Otomobildeki Gaye Aydemir ile oğlu İsa Aydemir'in olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlenirken, yaralanan otomobil sürücüsü Beytullah Aydemir, ambulansla Biga Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.