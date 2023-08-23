Beypazarı'nda altyapı çalışmaları tamamlandı
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Ankara'nın Beypazarı ilçesinde altyapı çalışmaları tamamlandı. Uruş Mahallesi Muhtarı Murat Uz, mahallelerinde asfaltsız yol kalmadığını belirtti ve yapılan çalışmalar sayesinde mahalle aralarında toz ya da çamur olmadığını vurguladı.
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde altyapı çalışmaları devam ediyor.
İlçenin Uruş Mahallesi Muhtarı Murat Uz, mahallelerinde asfaltsız yol kalmadığını söyledi.
Sokakların tamamının sıcak asfaltla kaplandığını belirten Uz, "Mahallemize bu hizmeti verenlerden Allah razı olsun." dedi.
Uz, yapılan çalışmalar sayesinde artık mahalle aralarında, yollarda toz ya da çamur olmadığının altını çizdi.
Kaynak: AA / Yaşar Tonbak - Yaşam