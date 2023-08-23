Beypazarı'nda altyapı çalışmaları tamamlandı

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde altyapı çalışmaları tamamlandı. Uruş Mahallesi Muhtarı Murat Uz, mahallelerinde asfaltsız yol kalmadığını belirtti ve yapılan çalışmalar sayesinde mahalle aralarında toz ya da çamur olmadığını vurguladı.