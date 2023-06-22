Beypazarı Belediyesi Camilerde Temizlik Çalışması Başlattı

Beypazarı Belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi camilerde temizlik çalışması başlattı. Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, AA muhabirine, Kurban Bayramı öncesinde ibadethanelerde temizlik çalışması yapıldığını belirtti. İbadethanelerdeki halı, kütüphane, mihrap, minber, vaaz kürsüsü, ayakkabılık, camlar ve kapıların baştan aşağı temizlendiğini anlatan Kaplan, 'Vatandaşlarımızın temiz mekanlarda ibadetlerini yapmalarını sağlıyoruz.' dedi. İlçe Müftüsü Ahmet İnciler de belediyenin başlattığı uygulama sayesinde ilçedeki tüm ibadethanelerin bayrama hazır hale getirildiğini söyledi.