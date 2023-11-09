Beykoz'da freni patlayan İETT otobüsü, şoförünün hakimiyetini kaybetmesiyle yolun kenarına savruldu. Otobüste bulunan 2 yolcu yara almazken şoför ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Beykoz'da freni patlayan İETT otobüsü yolun kenarına böyle savruldu

İSTANBUL - Beykoz'da freni patlayan İETT otobüsü, şoförünün hakimiyetini kaybetmesiyle yolun kenarına savruldu. . Otobüste bulunan 2 yolcu yara almazken şoför ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza Beykoz Kavacık'ta Küçüksu Caddesi üzerinde saat 09.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, seyir halinde ilerleyen İETT otobüsünün freni patladı. Cadde üzerinde hız kontrolünü ve direksiyon hakimiyetini kaybeden otobüs şoförü virajı alamayınca yolun kenarına savruldu. İhbar üzerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Otobüs içerisinde bulunan 2 yolcu kazayı yara almadan atlatırken, İETT otobüsü şoförü ise yaralandı. Yaralı şoför sağlık ekibinin gelmesiyle hastaneye kaldırıldı. Ekiplerin uzun uğraşları sonucu otobüs çekilerek olay yerinden kaldırıldı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olayı göre Ali Özgülen, "Otobüs yukarıdan geliyordu sonra bayıra girdi. İçeride 2 yolcu ile şoför vardı" dedi.