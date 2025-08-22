Belediyenin iş verdiği insanların yaptığına bakın: Vatandaş kayda alıp isyan etti

Şanlıurfa'da yapılan peyzaj çalışmaları sırasında getirilen taşların indirilme şekli tepki topladı. Taşların kamyon kasasından kontrolsüzce atılarak yola düşürüldüğü anlarda, hem taşlar kırıldı hem de yol zarar gördü.

SAVUNMASI DA PES DEDİRTTİ

Duruma itiraz eden bir vatandaş, "Sen atıyorsun da başka indirme yöntemi yok mu? Yolu mahvediyorsun, taşları kırıyorsun" diyerek tepki gösterdi. Ancak görevli işçinin, "Evet, yöntem böyle" ve "Ee kırılsın" sözleri skandalı başka bir boyuta taşıdı.

HEM KAMU MALINA ZARAR HEM DE İSRAF

O anları gören vatandaşlar, bu uygulamanın hem kamu malına zarar verdiğini hem de israf oluşturduğunu dile getirdi. Yetkililerin konuya ilişkin nasıl bir adım atacağı merak konusu oldu.

"İŞ AHLAKI SIFIR"

Kısa sürede viral olan videonun altına "Denetleyen yok nasılsa . İstedikleri gibi at koşturuyorlar", "Böyle indirilir mi tabi haklı adam", "Bilinçli vatandaş", "İş ahlakı sıfır" şeklinde yorumlar yapıldı.