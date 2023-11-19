Kayseri'de Molu Düzenli Çöp Toplama ve Kompost Tesislerinde kaybolduğu iddia edilen işçi için arama çalışmaları başlatıldı. Jandarma, AFAD, Türkuaz Arama Kurtarma Derneği ve ANDA ekipleri sevk edildi.

Belediye işçisi çöplükte kayboldu, arama çalışmaları başladı

KAYSERİ - Kayseri'de Molu Düzenli Çöp Toplama ve Kompost Tesislerinde kaybolduğu iddia edilen işçi için arama çalışmaları başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre Kayseri - Ankara karayolu üzerinde bulunan Molu Düzenli Çöp Toplama ve Kompost Tesislerinde; Z.M.'nin kaybolduğu ihbarı yapıldı. Çöp toplama aracının boşalttığı çöplerin altında kaldığı iddia edilen Z.M.'yi aramak için jandarma, AFAD, Türkuaz Arama Kurtarma Derneği ve ANDA ekipleri sevk edildi. Ekipler; iş makineleri yardımıyla çöplerin boşaltıldığı alanda Z.M.'yi arama çalışması başlattı. Yaklaşık 3 saat süren çalışmalarda Z.M.'ye ulaşılamazken, arama çalışmaları yoğun yağış nedeniyle sonlandırıldı. Ekiplerin sabah erken saatlerde Z.M.'yi aramak için çalışmaları tekrar başlatacağı öğrenildi.