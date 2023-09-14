Bayrampaşa'da Zincir Market Kamyonu Kaza Yaptı

BAYRAMPAŞA'da, bir zincir markete ait kamyonun şoförü, yokuş aşağı sokağa girmek istedi. Park halindeki araçlar nedeniyle sokağa giremeyen sürücü Efkan Kızıltaş, el frenini çekmeyi unutarak kamyondan indi. Hareket eden kamyonu durdurmak isterken, kamyon ile çarptığı araç arasında sıkıştı. Kamyon sokakta park halinde bulunan diğer araçlara çarparak durdu. Kazada, kamyon şoförü yaralandı.

Kaza, Bayrampaşa Orta Mahalle Ay Sokak'ta, saat 15.40 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre; bir zincir markete ait kamyonun şoförü Efkan Kızıltaş, caddeden yokuş aşağı olan sokağa girmek istedi. Park edilen araçlar nedeni ile sokağa giremeyen şoför, yol istemek için kamyondan indi. Kızıltaş, kamyondan indiğinde el frenini çekmeyi unutunca kamyon aşağı doğru hareket etmeye başladı. Hareket eden kamyonu durdurmak için binmeye çalışan Kızıltaş, kamyon kapısı ile başka bir araç arasında sıkıştı. Sıkışan şoför, kendini yere atınca kamyon, sokak üzerinde park halinde bulunan 8 araca daha çarparak durdu. Kazada yaralanan kamyon şoförünü olay yerine gelen sağlık ekipleri hastaneye kaldırdı. Kazaya karışan 9 araçta, hasar meydana geldi.

Kazaya karışan araçlardan birinin sahibi İrfan Özcan "Kamyon yukarıdan rampadan aşağı inerken dönemedi açıktan alması lazımdı. Dönemeyince de adamcağız durdu geri de alamadı ve arabadan indi. Koskoca kamyon, daha adamın yarısı arabadan inince kamyon hareket etti. Hareket edince tabi soldaki arabaya vurdu, arabayla kendi kapısına sıkışınca şoförün eli ayağı boşaldı attı kendini yuvarlandı. Kamyon da hızlı bir şekilde hareket etmeye başladı, önce siyah arabaya vurup sonra kırmızı arabaya vurdu ardından öndeki tüm arabalara vurdu. Bizim arabamız pert, sol tarafı tamamen gitti." ifadelerini kullandı.