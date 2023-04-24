Bayram şekeri almaya gelen çocuğa skandal hareket! Sosyal medyada infial yarattı
Yaşam Haberleri
Küçük yaştaki bir çocuğun, bayram vesilesiyle şeker almaya geldiği bir binada maruz kaldığı şiddet sosyal medyada infial yarattı. Tepki çeken görüntülerde, küçük çocuğun kendisinden yaşça büyük bir şahıs tarafından "tükürdü" gerekçesiyle merdivenden aşağı tekmelendiği görülüyor.
Bir Ramazan Bayramı daha geride kalırken sosyal medyaya düşen bir görüntü infial yarattı. Tepki çeken görüntülerde küçük yaştaki çocuk, bayram ziyaretine geldiği binada şiddete uğradı.
MERDİVENDEN AŞAĞI TEKMELEDİ
Arkadaşıyla şakalaşan çocuk, "tükürdü" gerekçesiyle kendisinden yaşça büyük bir adam tarafından merdivenden aşağı tekmelendi.
ACI İÇİNDE KIVRANDI
Küçük çocuk, başını boruya çarpmaktan son anda kurtardı. Acı içinde dizini tutan çocuk ağlamaya başladı. Yaşanan şiddet olayı, sosyal medyada büyük tepki topladı.
Sosyal medyadan bazı tepkiler: