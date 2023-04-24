Bayram şekeri almaya gelen çocuğa skandal hareket! Sosyal medyada infial yarattı

Küçük yaştaki bir çocuğun, bayram vesilesiyle şeker almaya geldiği bir binada maruz kaldığı şiddet sosyal medyada infial yarattı. Tepki çeken görüntülerde, küçük çocuğun kendisinden yaşça büyük bir şahıs tarafından "tükürdü" gerekçesiyle merdivenden aşağı tekmelendiği görülüyor.