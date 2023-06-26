Bayram öncesinde erkeklerin saç ve cilt bakımına ilgisi artıyor

Eskişehir'de Kurban Bayramı'na az bir süre kala berber randevularında yoğunluk başlarken, kuaförler erkeklerin kadınlardan daha bakımlı olduğunu, cilt ve saçlarına çok ilgi gösterdiğini söyledi.

Bayram öncesinde saç ve cilt bakım yoğunluğu başladı

Erkek kuaförü Ahmet Uğur Şehir:

"Erkekler kadınlardan daha bakımlı, cilt ve saçlarına daha çok ilgi gösteriyor"

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de Kurban Bayramı'na az bir süre kala berber randevularında yoğunluk başlarken,

kuaförler erkeklerin kadınlardan daha bakımlı olduğunu, cilt ve saçlarına çok ilgi gösterdiğini söyledi.

Kurban Bayramı'na bakımlı bir şekilde girmek isteyen vatandaşlar saç kesimi ve cilt bakımı yaptırmak için kuaförlerden randevu almaya başladı. Eskişehir İstiklal Mahallesi'nde berberlik yapan Ahmet Uğur Şehir, son zamanlarda erkeklerin cilt ve saç bakımına çok ilgi gösterdiğini söyledi. Cilt bakımının kişiden kişiye değiştiğini, uygulama esnasında doğru işlemler yapılması gerektiğini dile getiren Şehir, "Cilt bakımı yapılırken yüzde leke kalmaması için kullanılan ürünlere dikkat edilmeli. Bu konuda vatandaşlar da kullanılan ürünlerin içeriğini sormalı" dedi.

"Artık erkekler kadınlardan daha bakımlı diyebiliriz"

Saç ve cilt bakımlarının kadınlarda olduğu gibi erkeklerde de yaygınlaştığını dile getiren Ahmet Uğur Şehir, bakım yaptıran erkek sayısının her geçen gün arttığını söyledi. Çeşitli ürünlerle kişiye özel bakımlar yaptığını, uygulamaların kişinin cildine uygun bir şekilde yapılması gerektiğini ifade eden Şehir, "Bu bayram yoğunluğumuz istenilenden fazla düzeyde başladı. Bu yaz biraz daha kulaklarının üstünü kapatan, daha enseye doğru döküm olan saçlar kullanmaya başladık. Artık daha dalgalı, bukleli, yanlara ve enseye doğru uzayan saçlar bizi bekliyor, bu duruma biz de çok şaşırdık. Artık erkekler kadınlardan daha bakımlı diyebiliriz. Cildi yormayacak, sıcaklardan koruyacak özellikle sıcak havalardaki iyi gelecek serumlar, maskeler, çamur maskeleri tercih ediliyor. Özellikle güneş kremi tavsiye ediyoruz ve kimyasal kullanmamaya dikkat gösteriyoruz. İşlemi yapmadan önce anlatıyoruz ve diyoruz ki, 'Bu ürünümüzün içinde bunlar var, senin cildin buna uygun ve sana bu ürünü kullanmam gerekiyor.' Tavsiyem, herkes yaptırdığı cilt bakım ürününün içeriğini sorsun. Önümüzde bir bayram var, yanlış ürün kullanımında veya güneş yanıklarında ciltte oluşan kahverengimsi lekelerin siyaha ve mora dönen lekelerin oluşmaması için kullandığınız ürünlere dikkat edelim" dedi.

"Mutlaka randevu isteyin"

Bayram öncelerinde vatandaşların randevu almaları gerektiğinin altını çizen Ahmet Uğur Şehir, 'Geçerken uğrarım' diye düşünmenin yanlış olduğunu söyledi. Randevu almayıp, tıraşı son güne bırakan vatandaşların sıkıntı çektiğini dile getiren Şehir, şunları söyledi;

"Bayram tıraşları için randevu sistemi çok önemli. 'Benim çarşıda işim vardı, giderken berbere uğrayayım, tıraş olur, oradan eve giderim' diye düşünülüyor, bayramda lütfen bunu yapmayın. Bu, bayramda olabilecek bir şey değil. Hemen hemen her kuaförün her berberin numarası var, araştırın numarasını arayın ve mutlaka randevu isteyin, bu ayıp bir şey değil."