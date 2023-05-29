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Bayırköy'de Çevre Temizliği Çalışmaları Hızlandı

Bayırköy'de Çevre Temizliği Çalışmaları Hızlandı

Yaşam Haberleri

Bayırköy Belde Belediyesi ekipleri parklarda yabani ot temizliği, bitki çapalama, çim biçme ve bordür taşı boyama işlemleri gerçekleştirdi. Vatandaşların talepleri doğrultusunda diğer alanlarda da çalışmalar yapıldı.

Bayırköy Belde Belediyesine bağlı ekipler parklarda bulunan yabani ot temizleme, mevsimlik bitkilerin çapalanması, çim biçme ve bordür taşlarının boyanması işlemlerini gerçekleştirdi.

Vatandaşlardan gelen talepler üzerine diğer alanlarda da çalışmalar gerçekleştirildi. Bilecik Belediyeler Birliği Başkanı aynı zamanda Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman, konu ile ilgili, "Vatandaşlarımıza daha kaliteli, daha temiz yaşam alanları sunmak amacıyla çevre temizliği ve çevre düzenleme çalışmalarımıza parklarımızın muhtelif alanlarda temizlik ve ot biçme işlemlerini devam ettiriyoruz" dedi.

Öte yandan vatandaşlar ise yapılan çalışmalardan dolayı memnuniyetlerini ifade ederek Başkan Yaman'a teşekkür ettiler. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam

Bayırköy Bilecik Yaşam Haberler

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