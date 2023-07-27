Bayburt'ta Balık Tutarken Boğulan Kişi Bulundu

Bayburt'ta balık tutmak için gölete giren İsmet Aydın boğuldu. Jandarma ve AFAD ekipleri tarafından yapılan arama çalışmaları sonucunda Aydın'ın cansız bedenine ulaşıldı.