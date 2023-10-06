Batman'da üst geçit isteyen vatandaşlar otobüs duraklarına pankartlar astı

BATMAN - Batman- Siirt çevre yolu üzerinde güvenli olmayan yaya yoluna karşılık üst geçit yapılmasını isteyen vatandaşlar, çözümü otobüs duraklarına pankart asmakla bulmaya çalıştı.

Batman'da Ahmet Necdet Sezer Bulvarı üzerinde bulunan yaya geçidi üzerinde herhangi bir güvenlik önlemi bulunmaması nedeniyle çeşitli kazalar meydana geliyor. Yaşanan kazalardan bıkan mahalleli yaya geçidi yakınlarında bulunan otobüs duraklarına üst geçit yapılmasını istedikleri yönünde pankartlar astı. Pankartların üzerinde 'üst geçit istiyoruz' ve 'birisinin ölmesini mi bekliyorsunuz üst geçit yapmak için' yazan sözler dikkat çekti.

"45 gün yoğun bakımda kaldım ve tam 9 kırığım var"

Aynı yaya geçidinden geçerken durmayan bir aracın kendisine çarptığını ve 45 gün yoğun bakımda kaldığını belirten Muhammed Furkan Demirkıran, "Üst geçit yapılması gerekiyor. Sadece yaya geçidiyle zorlanıyoruz. Her gün burada bir insan ölüyor. Bana geçen aylarda araba çarptı ve 10-20 metre uçurdu. 45 gün yoğun bakımda kaldım ve tam 9 kırığım var. Mahalle olarak üst geçit yapılmasını istiyoruz. Bazıları diyor ki Hastane izin vermiyor, ama eğer öyleyse de artık izin versinler. Bizde mağduruz. Geçemiyoruz, arabaların hiçbiri durmuyor biz ne yapalım. 45 gün yoğun bakımda kalmışım, her yerim mahvoldu" dedi.

"Halkın ve çocukların güvenliği için burada üst geçit şart"

Caddenin öğrencilerinde geçiş noktası olduğunu söyleyen Serhat Doğan, "Batman'da üst geçidin olması gereken biride burası. Çünkü burası hem hastanenin olduğu bir yer, hem de buranın işlek bir cadde olması dolayısıyla önlem için burada üst geçidin olması şart. Burada ne bir ışık var, ne bir önlem var. Gerçekten de tehlike arz ediyor. Her taraftan araba girdi çıktısı var. Buradan büyük arabalarda gidiyor. Tırlar olsun, kamyonlar olsun, otobüsler olsun. Halkın ve çocukların güvenliği için burada üst geçit şart. Burada okullarda var. Okullar dağılınca çocuklarda karşıya geçiyor. Buradaki hastaneye yaşlısıdır, çocuğudur git gel çok oluyor. Bu olunca burası tehlike arz ediyor" diye konuştu.

Mahalleli yaya güvenliği için üst geçidin bir an önce yapılması gerektiğini belirtti.