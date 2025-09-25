Haberler

Batman'da Sokakta Uyuşturulan Çocuk ve Kardeşleri Devlet Korumasına Alındı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Batman'da sokakta bulunan bir çocuk ve 6 kardeşinin devlet korumasına alındığını açıkladı. Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından harekete geçen il müdürlüğü ekipleri, çocukların güvenli bir ortamda büyümesi için gerekli desteklerin sağlanacağını belirtti.

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Batman'da sokakta uyuyan çocukla ilgili sosyal medyaya yansıyan görüntüler üzerine, söz konusu çocuk ve 6 kardeşinin devlet korumasına alındığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Batman'da sokakta uyuyan bir çocukla ilgili bazı sosyal medya hesaplarında yer alan paylaşımlara ilişkin açıklama yapılmasının uygun görüldüğü belirtilerek, "Söz konusu görüntüler üzerine adres tespitinin yapılması ile birlikte il müdürlüğü ekiplerimiz ivedilikle harekete geçmiştir. Yapılan inceleme neticesinde görüntülerde yer alan çocuğun 6 kardeşi daha olduğu tespit edilmiş, sağlık kontrollerinin ardından 7 çocuk devlet koruması altına alınmıştır. Bakanlığımızca çocuklarımızın üstün yararını esas alan bir anlayışla, onların sağlıklı gelişimi ve güvenli bir ortamda büyümesi için gerekli tüm destek sağlanacaktır" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
5 yıl erken emeklilik fırsatı: Hükümet düğmeye bastı, işte yararlanacak kesim

5 yıl erken emeklilik fırsatı: İşte yararlanacak kesim ve gün sayısı
Otobüste karekod kavgası! Küçük kız hüngür hüngür ağladı

Otobüste karekod kavgası! Küçük kız hüngür hüngür ağladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nihat Kahveci'den Domenico Tedesco'ya olay sözler: Seni kimse kurtaramaz

Fenerbahçe maçında gördüklerine dayanamadı: Bugün gitti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.