Batman'da Sokakta Uyuşturulan Çocuk ve Kardeşleri Devlet Korumasına Alındı

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Batman'da sokakta uyuyan çocukla ilgili sosyal medyaya yansıyan görüntüler üzerine, söz konusu çocuk ve 6 kardeşinin devlet korumasına alındığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Batman'da sokakta uyuyan bir çocukla ilgili bazı sosyal medya hesaplarında yer alan paylaşımlara ilişkin açıklama yapılmasının uygun görüldüğü belirtilerek, "Söz konusu görüntüler üzerine adres tespitinin yapılması ile birlikte il müdürlüğü ekiplerimiz ivedilikle harekete geçmiştir. Yapılan inceleme neticesinde görüntülerde yer alan çocuğun 6 kardeşi daha olduğu tespit edilmiş, sağlık kontrollerinin ardından 7 çocuk devlet koruması altına alınmıştır. Bakanlığımızca çocuklarımızın üstün yararını esas alan bir anlayışla, onların sağlıklı gelişimi ve güvenli bir ortamda büyümesi için gerekli tüm destek sağlanacaktır" denildi.