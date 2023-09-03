Batman'da iş makinesi kazası: 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Batman'ın Kozluk ilçesine bağlı Samanyolu köyünde 15 yaşındaki çocuk, el freni çekilmeyen iş makinasının altında kalarak hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam saatlerinde Kozluk ilçesine bağlı Samanyolu köyünde meydana geldi. İddiaya göre, bir şahıs el frenini çekmeyi unutarak park ettiği iş makinesinin başından ayrıldıktan sonra hareketlenen araç, sürüklenmeye başladı. O esnada iş makinesinin önünde bulunan 15 yaşındaki Efe Karataş, duvar ile iş makinesi arasında sıkışarak ağır yaralandı.

Durumu gören yakınlarının müdahalesiyle sıkıştığı yerden çıkartılan talihsiz genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği öğrenildi. Kazanın yaşandığı yere sevk edilen ambulans ile hastaneye kaldırılan talihsiz gencin cansız bedeni yapılan otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı. - BATMAN