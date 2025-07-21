Batman'da 20 santim uzunluğunda etçil çekirge görüldü

Batman'da 20 santim uzunluğunda etçil çekirge görüldü
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Batman'da 20 santim uzunluğunda etçil çekirge görüldü
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Batman'ın Kozluk ilçesinde korkutan bir görüntü kaydedildi. Bir vatandaş, cep telefonu kamerasıyla yaklaşık 20 santim uzunluğundaki etçil çekirgeyi görüntüledi. Çekirgenin büyüklüğünün yanı sıra çıkardığı ses de dikkat çekti.

Büyüklüğü ve sesiyle dikkat çeken etçil çekirgeler yiyecek sıkıntısı çektiğinde yerleşim yerlerinde de görülüyor.

VATANDAŞIN KAMERASINA YANSIDI

Son olarak Batman'ın Kozluk ilçesinde bir vatandaşın cep telefonu kamerasına dev bir etçil çekirge yansıdı.

Batman'da 20 santim uzunluğunda etçil çekirge görüldü

20 SANTİM UZUNLUĞUNDA

20 santim uzunluğundaki etçil çekirgeyi bir odun parçasıyla havaya kaldıran vatandaş şakayla karışık 'onu evde besleyeceklerini' söyledi.

DOĞAL ORTAMINA BIRAKTI

Çekirgenin zararlı olmadığını öğrenen vatandaş daha sonra onu doğal ortamına bıraktı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Umut Halavart - Yaşam
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıAykut Kalanoğlu:

Geleceği varsa göreceği de var etcil çekirge bir zıplar iki zıplar sonra tavada çekirge kavurma olur !

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