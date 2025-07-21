Batman'da 20 santim uzunluğunda etçil çekirge görüldü
Batman'ın Kozluk ilçesinde korkutan bir görüntü kaydedildi. Bir vatandaş, cep telefonu kamerasıyla yaklaşık 20 santim uzunluğundaki etçil çekirgeyi görüntüledi. Çekirgenin büyüklüğünün yanı sıra çıkardığı ses de dikkat çekti.
Büyüklüğü ve sesiyle dikkat çeken etçil çekirgeler yiyecek sıkıntısı çektiğinde yerleşim yerlerinde de görülüyor.
VATANDAŞIN KAMERASINA YANSIDI
Son olarak Batman'ın Kozluk ilçesinde bir vatandaşın cep telefonu kamerasına dev bir etçil çekirge yansıdı.
20 SANTİM UZUNLUĞUNDA
20 santim uzunluğundaki etçil çekirgeyi bir odun parçasıyla havaya kaldıran vatandaş şakayla karışık 'onu evde besleyeceklerini' söyledi.
DOĞAL ORTAMINA BIRAKTI
Çekirgenin zararlı olmadığını öğrenen vatandaş daha sonra onu doğal ortamına bıraktı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Umut Halavart - Yaşam