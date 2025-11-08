Haberler

Başörtülü genç kız, tacize uğradığı anları anlattı: Bağırmaya başladım ama...

Başörtülü genç kız, tacize uğradığı anları anlattı: Bağırmaya başladım ama...
Güncelleme:
Caddede yürürken bir erkek tarafından tacize uğrayan genç kadın, çevredeki insanların sessiz kalmasına tepki gösterdi. "Bağırdım ama kimse yardım etmedi, adam rahatça lafını atıp gitti" diyerek yaşadığı olayı sosyal medyada paylaştı.

  • Bir genç kadın caddede yürürken bir erkek tarafından tacize uğradı.
  • Tacizci kadını takip etti ve kadın bağırdığında çevredeki insanlar müdahale etmedi.
  • Kadının sosyal medyada paylaştığı video gündem oldu ve binlerce kişi tacize karşı tepki gösterdi.

Bir genç kadın, caddede yürüdüğü sırada bir erkek tarafından tacize uğradı. Sosyal medyada paylaştığı videoda yaşadıklarını anlatan kadın, çevredeki insanların duyarsızlığından yakındı.

"BAĞIRMAYA BAŞLADIM AMA..."

Tacizcinin rahat tavırları karşısında büyük şaşkınlık yaşayan genç kadın, "Yolda yürürken arkamda bir adamın olduğunu hissettim. 'Seni gideceğin yere bırakayım' dedi. Yürümeye devam edip bir dükkana sığındım ama tekrar peşimden geldi. Bağırmaya başladım, çevredeki onca insan hiçbir şey söylemedi. Adam rahatça lafını atıp gitti" dedi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Kadının paylaşımı kısa sürede gündem oldu. Sosyal medyada binlerce kişi, taciz olaylarına karşı sessiz kalınmaması gerektiğini vurgulayarak tepki gösterdi.

Kaynak: Haberler.com / Yaşam
Yorumlar (19)

Haber Yorumları8zp6zktxj8:

seninde beklentin ilgi çekmek degilmi, bagirdin duymadilar ama bak haberler.com seni duyurdu simdi mutlumusun..

Yorum Beğen67
Yorum Beğenme30
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıNe diyorsun?:

İnsnlar mevzuyu bilmiyor niye karışsınlar hele ki bu dönemde senin için niye başını belaya soksunlar. Açacaksın kameranı plakayı babana vereceksin baban başını belaya sokacak . Babana verdin mi plakasını . Vermedin demi insanlar başını belaya soksun baban solmasın . İnsanları yardım etmediler diye suçlamak ne kolay . Niye yardım etsinler sana

Yorum Beğen44
Yorum Beğenme9
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıesrefpasali:

İstanbul Esenyurt'ta bir kadın tartıştığı kişiden kaçarak iş yerine sığındı. İş yeri sahibi Mehmet Ali Tanyıldız, "Beni taciz ediyor, laf atıyor" diyen kadına yardım etmek isterken silahla vurularak öldürüldü.

yanıt1
yanıt1
Haber YorumlarıYılmaz:

Son birkaç yılda çok fazla para kaybettikten sonra kripto paralardan vazgeçmenin eşiğine gelmiştim. Ancak Nelson FY'nin platformu ve uzmanlığı sayesinde, kayıplarımı telafi etmekle kalmadım, aynı zamanda yatırımımı üç katına çıkarıp 606.000 dolara çıkardım. Stratejileri birinci sınıf. Kendisine Telegram'dan (Nildatrading) ulaşabilirsiniz. Tereddüt etmeyin.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme45
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarısade vatandaş:

İFTİRACI YALANCI BİRİ YALNIZ LAF ATANI DEĞİL MÜDAHALE ETMEDİĞİNİ İDDAA ETTİĞİ ONLARCA KİŞİYİ SUÇLUYOR YARDIM İSTESE ANINDA MÜDAHALE EDERLER ÖYLE BİR OLAY BENİM GÖZÜMÜN ÖNÜNDE OLSA ADAMI YAMULTURDUM SIRF BEN DEĞİL BÖYLE BİR OLAY OLSA O KADAR İNSAN İÇİNDEN MÜDAHALE EDECEK İNSAN EVLADI ÇIKAR BAŞÖRTÜLÜ ÖRTÜSÜZ AYRIMI YAPIP NEYİ AMAÇLIYORSUNUZ MİLLET ELİNDE SOPAYLA BAŞÖRTÜLÜMÜ KOVALIYOR DEMEK İSTİYORSUNUZ

Yorum Beğen24
Yorum Beğenme8
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıesrefpasali:

9 Şub 2020 #haber #sondakika #gündem Konya'da sevgilisi Ayşe D.’yi (35) döven Özgür Duran’ı (32) engellemek isterken ölümüne yol açan ve tutuklanan Kadir Şeker'in serbest kalması (20) için twitterda '#kadiricinadalet' etiketiyle sanatçılar, siyasetçiler, kadın hakları savunucuları, sivil toplum örgütleri ve vatandaşlar, kampanya başlattı. Olay, geçen çarşamba günü saat 21.30 sıralarında Selçuklu ilçesi Kosova Mahallesi Yeni İstanbul Caddesi üzerindeki bir parkta meydana geldi. Antalya'da yaşa

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıRealist:

Ya başörtüsü takmayın yara kendinizi medyada afişe etmeyin... Herkes oyuncu oldu memlekette..

Yorum Beğen15
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Tüm 19 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
