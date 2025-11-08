Başörtülü genç kız, tacize uğradığı anları anlattı: Bağırmaya başladım ama...
Caddede yürürken bir erkek tarafından tacize uğrayan genç kadın, çevredeki insanların sessiz kalmasına tepki gösterdi. "Bağırdım ama kimse yardım etmedi, adam rahatça lafını atıp gitti" diyerek yaşadığı olayı sosyal medyada paylaştı.
Bir genç kadın, caddede yürüdüğü sırada bir erkek tarafından tacize uğradı. Sosyal medyada paylaştığı videoda yaşadıklarını anlatan kadın, çevredeki insanların duyarsızlığından yakındı.
"BAĞIRMAYA BAŞLADIM AMA..."
Tacizcinin rahat tavırları karşısında büyük şaşkınlık yaşayan genç kadın, "Yolda yürürken arkamda bir adamın olduğunu hissettim. 'Seni gideceğin yere bırakayım' dedi. Yürümeye devam edip bir dükkana sığındım ama tekrar peşimden geldi. Bağırmaya başladım, çevredeki onca insan hiçbir şey söylemedi. Adam rahatça lafını atıp gitti" dedi.
SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU
Kadının paylaşımı kısa sürede gündem oldu. Sosyal medyada binlerce kişi, taciz olaylarına karşı sessiz kalınmaması gerektiğini vurgulayarak tepki gösterdi.