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Başkentte yaralı domuz şehir merkezine indi

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde yaralı bir domuz şehir merkezinde görüldü. Kızılcahamam ilçesinde Aşağı Çanlı mahallesi yolunda vatandaşlar yaralı durumdaki bir domuzu dolaşırken gördü. Yol kenarında bir süre görülen yaralı domuz sonra ormana doğru giderek kayboldu. Bir vatandaş şehir merkezinde dolaşan domuzu görüntüledi.