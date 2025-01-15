Başımıza taş yağacak! Hamile karısını bırakıp yengesiyle kaçtı

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Sakarya'da yaşayan Nurzade Çelik 67 gündür kayıp olan oğlunu aramak için Müge Anlı'nın programına başvurdu.

ANLATTIKLARI HAYRETE DÜŞÜRDÜ

27 yaşındaki oğlunun 40 yaşındaki geliniyle kaçtığını söyleyen kadın, anlattıklarıyla herkesi şaşırttı. Üstelik yengesiyle kaçan Oğuz Çelik'in eşi 5 aylık hamileydi...

"BEN ZATEN SUÇUMU BİLİYORUM"

Oğuz ile birlikte sırra kadem basan Revşan adındaki kadın ise yayına bağlanarak "Ben kimseye saygısızlık yapmak istemiyorum. Ben zaten suçumu biliyorum bir, ikincisi lafa gelirsek 30 yaşındaki bir adamı ben nasıl konuş veya konuşma diye yönlendireceğim. Görümcem diyor ya 2 aydır kardeşimizin sesini duymuyoruz. Öyle bir şey yok" dedi.

"BUNUN ARTIK BİR DÖNÜŞÜ YOK"

Yayına bağlanan kadın, Müge Anlı'nın "Sizin bundan sonra gelecek planınız nedir?" sorusuna ise "Gelecek planımız belli... Biz bu yola çıktık. Bunun artık bir dönüşü yok. Bu arada ben kimseyi de zorla tutmam 30 yaşında adam ben ona ne git derim ne de kal" cevabını verdi.

MÜGE ANLI ÇOK SİNİRLENDİ

Kadının açıklamalarından sonra sinirlenen Müge Anlı ise "Düşünmez misin ya bu çocuk ne kadar ahlaksız abisini karısına bakıyor. Ben de olsam o benimle beraberken neler yapmaz. Bunu ben ne zaaf olarak niteleyebilirim ne de aşk olarak… Bu benim söyleyebileceğim en ağır küfür oluyor" ifadelerini kullandı.

"KOCAMLA İYİ OLMAMI ÇEKEMEDİ"

Yayına daha sonra adamın 5 aylık hamile eşi de katıldı. Kadın, "Revşan beni kıskandı. Revşan'ın kocamla derdi yiyip içip gezmekti. O benim kocamla iyi olmamı çekemedi" dedi.