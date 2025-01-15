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Başımıza taş yağacak! Hamile karısını bırakıp yengesiyle kaçtı

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Sakarya'da hamile karısını terk eden 27 yaşındaki Oğuz Çelik, 10 Kasım günü hasta abisinin karısıyla sırra kadem bastı. Çelik'in annesi Nurzade Çelik de 67 gündür haber alamadığı oğlu ve gelinini aramak için Müge Anlı'nın programına konuk oldu. İşte duyanlara "Başımıza taş yağacak" dedirten olayın detayları...

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Sakarya'da yaşayan Nurzade Çelik 67 gündür kayıp olan oğlunu aramak için Müge Anlı'nın programına başvurdu.

ANLATTIKLARI HAYRETE DÜŞÜRDÜ

27 yaşındaki oğlunun 40 yaşındaki geliniyle kaçtığını söyleyen kadın, anlattıklarıyla herkesi şaşırttı. Üstelik yengesiyle kaçan Oğuz Çelik'in eşi 5 aylık hamileydi...

"BEN ZATEN SUÇUMU BİLİYORUM"

Oğuz ile birlikte sırra kadem basan Revşan adındaki kadın ise yayına bağlanarak "Ben kimseye saygısızlık yapmak istemiyorum. Ben zaten suçumu biliyorum bir, ikincisi lafa gelirsek 30 yaşındaki bir adamı ben nasıl konuş veya konuşma diye yönlendireceğim. Görümcem diyor ya 2 aydır kardeşimizin sesini duymuyoruz. Öyle bir şey yok" dedi.

"BUNUN ARTIK BİR DÖNÜŞÜ YOK"

Yayına bağlanan kadın, Müge Anlı'nın "Sizin bundan sonra gelecek planınız nedir?" sorusuna ise "Gelecek planımız belli... Biz bu yola çıktık. Bunun artık bir dönüşü yok. Bu arada ben kimseyi de zorla tutmam 30 yaşında adam ben ona ne git derim ne de kal" cevabını verdi.

MÜGE ANLI ÇOK SİNİRLENDİ

Kadının açıklamalarından sonra sinirlenen Müge Anlı ise "Düşünmez misin ya bu çocuk ne kadar ahlaksız abisini karısına bakıyor. Ben de olsam o benimle beraberken neler yapmaz. Bunu ben ne zaaf olarak niteleyebilirim ne de aşk olarak… Bu benim söyleyebileceğim en ağır küfür oluyor" ifadelerini kullandı.

"KOCAMLA İYİ OLMAMI ÇEKEMEDİ"

Yayına daha sonra adamın 5 aylık hamile eşi de katıldı. Kadın, "Revşan beni kıskandı. Revşan'ın kocamla derdi yiyip içip gezmekti. O benim kocamla iyi olmamı çekemedi" dedi.

Başımıza taş yağacak! Hamile karısını bırakıp yengesiyle kaçtı
Kaynak: Haberler.com / Yaşam
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Yorumlar (16)

Haber YorumlarıJokerAllame:

muhafazakar Sakarya :)

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Haber Yorumlarıgirilmez:

şu rezilliklerinizi ekrana taşıyıp ne olmasını bekliyorsunuz

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Haber YorumlarıHesap kullanıcısı null:

Bu programlar olmasa haberimiz olmaz başımıza taş yağmadığına şükretmemiz lazım ama ben izlemeyi tercih etmiyorum insanın sinirleri yıpranıyor piskolojisi etkileniyor

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Haber YorumlarıPALA BABA :

Sakarya işte, başka bir şey demeye gerek yok :)

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Haber YorumlarıKamil Başkurt:

Sakaryanın ismi çok duyulur oldu bu aralar

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Haber YorumlarıCemal Koyun:

bazı ayıpları örtmeye çalışmak lazım insanım tiskiniyorum ne konuşulacak onuda bilmiyorum argo kelimede hafif kalır

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Haber YorumlarıErkan Can :

insanlar programlarda bunların dile gelmesinden şikayetçi de,arkadaşlar bunları yasayanlar bizim halkımız,biz bu olmuşuz. sorun tvlerde cıkıp cıkmaması değil dini ve ahlaki eğitimle bunların düzeltilmesi olmalı. heryönden çökmüş bir toplum olduk

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Haber YorumlarıuLuBeY null:

Siz bu rezillikleri haber olarak değerlendirip buralara taşımazsanız normalleşmekten çıkar ve toplum için daha faydalı olursunuz. Allah kahretsin bu ülkede bu tarz yayınlara, bu tarz haberlere dur diyecek yetkili bir mercii yok mu?

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Haber YorumlarıAhmet Ilçim:

Baykara fergani uzay programı kapsamında bağımsız gps sistemimizi oluşturacak uykuların ilkini uzaya gönderdi. Haber bile yapmadınız. Haber yaptığınız şeye bakın. Aferin size!!!

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Haber YorumlarıCafer KILIÇ:

Bu ne rezillik reziler

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