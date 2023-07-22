Başakşehir'de yeni kentsel yenileme projesi başladı

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, Şahintepe Mahallesi'nde yeni bir kentsel yenileme projesine başladıklarını duyurdu. Proje kapsamında depreme dayanıklı konutlar üretilecek ve vatandaşların bireysel veya ada bazlı inşaatlarını yapabilmeleri için süreçler işletilecek.

Şahintepe Mahallesi'nde yeni bir kentsel yenileme projesine daha başladıklarını duyuran Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, "Vatandaşlarımız ister bireysel, ister ada bazlı inşaatlarını yapabilmeleri için tüm süreçleri işletiyoruz" dedi.

Başakşehir genelindeki kentsel yenileme çalışmalarının hızladevam ettiğini ifade eden Kartoğlu, "Şehrimizin yaşam kalitesini yükseltmek, deprem ve doğal afetlere karşı daha dayanıklı konutlar üretmek adına kentsel yenilemeye çok önem veriyoruz. Yola çıktığımız ilk gün bu konuda kalıcı çözümler üreteceğimizi söyledik. Hamdolsun, yolumuzdan dönmedik. Başakşehir'imizin birçok lokasyonundaçalışmalara başladık. Güvercintepe, Ziya Gökalp ve Şahintepe'de büyük bir gayretle çalışmalarımızı sürdürüyoruz" diye konuştu.

Şahintepe Mahallesi'nde yapımına başlanan kentsel yenileme projelerinin ardından ada bazlı çalışmalara hız verdiklerini belirten Kartoğlu, "Hak sahibi komşularımızla birlikte plan ve projelerimizi titizlikle hazırladık. Yeni etap konutlarımız aynı zamanda Başakşehir'imizin güzelliğini,sosyal donatı alanlarını ve vizyonunu da yansıtacak" dedi.

RİSKLİ BİNA STOKUNDA HEDEF SIFIRA DÜŞÜRMEK

Kentsel yenileme çalışmaları hakkında bilgi veren Kartoğlu, "Vatandaşlarımız ister bireysel, ister ada bazlıinşaatlarını yapabilmeleri için tüm süreçleri işletiyoruz. Deprem riskini biliyoruz. El birliği ile binalarımızı yenilemek için var gücümüzle çalışıyoruz. 2009 yılında yüzde 50 olan riskli bina stokunu kentsel yenileme çalışmalarıyla yüzde 13'e indirdik. 5 yıl içinde bu rakamı sıfıra düşürme hedefimize adım adım yaklaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

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