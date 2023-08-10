Başakşehir Belediyesi 4. Etap Parkı'nı yeniledi ve genişletti

Başakşehir Belediyesi, Başak Mahallesi'ndeki 4. Etap Parkı'nda yenileme ve genişletme çalışmalarını tamamladı. Parkın alanı 24 bin 300 metrekareye çıkarıldı ve enerjisini kendi üretecek şekilde aydınlatma sistemi yenilendi.

Başakşehir Belediyesi, 4. Etap'taki park ve yürüyüş yolunda yenileme ve genişletme çalışmalarını tamamladı. Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, "Daha fazla yeşil, daha yaşanabilir yarınların habercisidir" dedi.

Başakşehir Belediyesi, ilçe genelindeki yeşil alan miktarını artırmak hedefiyle başlattığı Başak Mahallesi'nde bulunan 4. Etap Park'ındaki yenileme ve genişletme çalışmaları tamamlandı. Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, yeni park ve yürüyüş yolunu hizmete aldı.

PARKIN ALANI 24 BİN 300 METREKAREYE ÇIKTI

Açılışta konuşan Kartoğlu, "Parkımızın toplam genişliği 17 bin metrekareydi. Yaptığımız yenileme ve genişletme çalışmalarıyla parkımızı 24 bin 300 metrekareye çıkardık. Mevcuttaki bin 70 metre uzunluğundaki yıpranmış karo kauçuk yürüyüş yolunu da daha konforlu kauçuk yürüyüş yolu olarak düzenledik. Bunun yanına bir de 870 metre uzunluğundaki bisiklet yolumuzu ekledik" diye konuştu.

"KENDİ ENERJİSİNİ ÜRETECEK"

4. Etap Parkı'ndaki aydınlatma sisteminin de yenilendiğine dikkat çeken Kartoğlu, "Parkımız kendi enerjisini kendi üretecek. Bunun için 43 güneş enerjili aydınlatma direğinin montajını tamamladık. Çocuk oyun alanı ile fitness alanlarını zeminleriyle beraber tamamen yeniledik. Mevcuttaki ağaçlarımızı koruyup, ilave olarak 455 yeni ağaç daha ekledik" ifadelerini kullandı.