Bartın Üniversitesi'nde Alkollü Sürücü Tarafından Hayatını Kaybeden Edanur Tatlıoğlu Anıldı

BARTIN'da alkollü sürücünün kullandığı otomobilin çarptığı kazada hayatını kaybeden Edanur Tatlıoğlu (23), eğitim gördüğü Bartın Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi'ndeki sırasına çiçekler konulup, anıldı.

Bartın-Zonguldak kara yolunun Çatmaca mevkisinde, 23 Ekim'de Furkan Turan'ın (30) kontrolünü yitirdiği 06 RLK 06 plakalı otomobil, önce önünde seyreden F.R.U. yönetimindeki 34 BST 780 plakalı otomobile, ardından da kaldırımda otobüs durağına doğru yürüyen Bartın Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi son sınıf öğrencisi Edanur Tatlıoğlu'na çarptı. Kazada, çarpmanın etkisiyle yaklaşık 10 metre havaya savrulan Tatlıoğlu, yaşamını yitirdi. Otopsi işlemlerinin ardından Tatlıoğlu'nun cenazesi, Bolu'nun Tatlar köyünde 24 Ekim'de toprağa verildi.

Gözaltına alınan, yapılan kontrolde 0.83 promil alkollü olduğu tespit edilen sürücü Furkan Turan tutuklandı.

ARKADAŞLARI SIRASINI ÇİÇEKLERLE SÜSLEDİ

Sınıf arkadaşları ve öğretim üyeleri, bu sabah Edanur'un oturduğu sıraya fotoğrafı ile birlikte çiçek bıraktı. Bartın Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi'nin sosyal medya hesabında, "Bugün öğrencimiz anısına düzenlenen törende, arkadaşları ve öğretim elemanları tarafından Edanur Tatlıoğlu'nun oturduğu sıraya karanfiller bırakılarak kendisi saygı ve özlemle anılmıştır. Bartın Üniversitesi ailesi olarak değerli öğrencimize Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyoruz" denilerek paylaşımda bulunuldu.