Haberler

Bartın Üniversitesi'nde Alkollü Sürücü Tarafından Hayatını Kaybeden Edanur Tatlıoğlu Anıldı

Bartın Üniversitesi'nde Alkollü Sürücü Tarafından Hayatını Kaybeden Edanur Tatlıoğlu Anıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bartın'da alkollü sürücünün kazasında hayatını kaybeden Edanur Tatlıoğlu, eğitim gördüğü üniversitede anıldı. Arkadaşları ve öğretim üyeleri sıraya çiçek bırakarak saygı duruşunda bulundu.

BARTIN'da alkollü sürücünün kullandığı otomobilin çarptığı kazada hayatını kaybeden Edanur Tatlıoğlu (23), eğitim gördüğü Bartın Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi'ndeki sırasına çiçekler konulup, anıldı.

Bartın-Zonguldak kara yolunun Çatmaca mevkisinde, 23 Ekim'de Furkan Turan'ın (30) kontrolünü yitirdiği 06 RLK 06 plakalı otomobil, önce önünde seyreden F.R.U. yönetimindeki 34 BST 780 plakalı otomobile, ardından da kaldırımda otobüs durağına doğru yürüyen Bartın Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi son sınıf öğrencisi Edanur Tatlıoğlu'na çarptı. Kazada, çarpmanın etkisiyle yaklaşık 10 metre havaya savrulan Tatlıoğlu, yaşamını yitirdi. Otopsi işlemlerinin ardından Tatlıoğlu'nun cenazesi, Bolu'nun Tatlar köyünde 24 Ekim'de toprağa verildi.

Gözaltına alınan, yapılan kontrolde 0.83 promil alkollü olduğu tespit edilen sürücü Furkan Turan tutuklandı.

ARKADAŞLARI SIRASINI ÇİÇEKLERLE SÜSLEDİ

Sınıf arkadaşları ve öğretim üyeleri, bu sabah Edanur'un oturduğu sıraya fotoğrafı ile birlikte çiçek bıraktı. Bartın Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi'nin sosyal medya hesabında, "Bugün öğrencimiz anısına düzenlenen törende, arkadaşları ve öğretim elemanları tarafından Edanur Tatlıoğlu'nun oturduğu sıraya karanfiller bırakılarak kendisi saygı ve özlemle anılmıştır. Bartın Üniversitesi ailesi olarak değerli öğrencimize Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyoruz" denilerek paylaşımda bulunuldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
İlk kez görücüye çıktı! Cumhurbaşkanı Erdoğan Altay Tankı törenine limuzin Togg'la geldi

Erdoğan'a özel Togg! Altay töreninde ilk kez görücüye çıktı
Balıkesir beşik gibi sallanıyor! Peş peşe 2 deprem daha

Koca kent beşik gibi sallanıyor! Balıkesir'de peş peşe iki deprem daha
Bomba iddia: Bahis oynayan iki hakemin ismi belli oldu

Bomba iddia: Bahis oynayan iki Süper Lig hakemin ismi ortaya çıktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dizi sektöründe rekor ücret! En çok kazanan kadın oyuncu belli oldu

Bölüm başına servet kazanıyor! Dizi dünyasında rekor ücret
İsmail Yüksek ile kavga eden Deniz Undav'dan flaş Galatasaray paylaşımı

İsmail ile kavga eden Deniz Undav'dan flaş Galatasaray paylaşımı
Sibil Çetinkaya'dan hastane odasından yeni paylaşım: Uzun bir süre daha buradaymışız

10 gündür hastanede! Ateşi düşmüyor ağrıları artıyor
Bahçeli'den PKK'nın Türkiye'den çekilme kararına ilk yorum

Sürecin mimarı Bahçeli'den PKK'nın çekilme kararına ilk yorum
Dizi sektöründe rekor ücret! En çok kazanan kadın oyuncu belli oldu

Bölüm başına servet kazanıyor! Dizi dünyasında rekor ücret
Volkan Demirel Süper Lig'e geri döndü! İşte yeni adresi

Süper Lig'e geri döndü! İşte yeni adresi
Bakan Tekin'den okullara Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın posterinin asılmasıyla ilgili eleştirilere yanıt

Muhalefeti ayaklandıran tartışmaya Bakan Tekin noktayı koydu
Türkiye'nin yeraltı hazinesi! Altın yatakları dünyanın gündeminde

Türkiye'nin yeraltı hazinesi! Altın yatakları dünyanın gündeminde
İstanbul'da hastanede korkutan yangın! Dumanlar gökyüzüne yükseldi

İstanbul'da hastanede korkutan yangın! Dumanlar gökyüzüne yükseldi
2 milyon lira gelire rağmen kimse olmak istemiyor! 5. kez ilana çıkıldı

2 milyon lira gelire rağmen kimse olmak istemiyor! 5. kez ilan verildi
Bahis skandalı sonrası Jorge Jesus'un sözleri yeniden gündem oldu

Bahis skandalı sonrası Jesus'un sözleri yeniden gündem oldu
Altın yatırımcısı şokta! Kimse bu kadarını beklemiyordu

Altın yatırımcısı şokta!
'Hiç aklıma getirmezdim' diyen Süleyman Soylu'dan CHP'ye çok sert İmamoğlu yanıtı

"Bu hiç aklıma gelmezdi" diyen Soylu'dan CHP'ye İmamoğlu yanıtı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.